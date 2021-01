Oslo kjøpte regnskogtømmer til byrådets pretisjefylte miljøgateprosjekter

Opprydningen har kostet kommunen over 400.000 kroner.

Disse benkene, laget av regnskogtømmer fra Brasil, ble satt ut i Olav Vs gate i juni 2020. Foto: Morten Munkejord

Nå nettopp

Flere sentrumsgater i Oslo pusses for tiden opp for et milliardbeløp. I desember skrev Aftenposten at gatesteinen til flere av prosjektene, blant annet Storgata og Olav Vs gate, er importert fra India.

Nå viser det seg at gatesteinen ikke er det eneste i disse gateprosjektene som kommer langveisfra. Bymiljøetaten kjøpte også inn nye benker til gatene.

Benkene var laget av regnskogtømmer fra Brasil og Kongo.