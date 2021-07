Mange feiret årets varmeste dag på Oslos nyeste strand

Den nye badestranden i Bjørvika åpnet fredag. Tidlig lørdag var Ebba Svihus og pappa Ole på plass. Foto: Christian Breidlid

Fredag åpnet Operastranda, og allerede tidlig lørdag var det fullt. Men skal du få fullt utbytte av strandlivet, bør du være rask.

– Jeg er et sommermenneske, sier Ebba Svihus (7), mens hun står i vannet som når henne til leggene.

Hun og lillebror Nilo (5) bader flere ganger i uken. Det er de vant til å gjøre sammen med pappa Ole. Så da de gikk forbi Oslos aller nyeste bystrand i Bjørvika for noen dager siden, ville Ebba selvfølgelig prøve den så fort som mulig. Allerede halv ti lørdag morgen var de på plass.

– Vanligvis bader vi på Sørenga, men her er det også fint. Egentlig varmere. Jeg liker meg bedre her, sier hun.

Og tar imot lillebror som nettopp har fått hjelp til å blåse opp svømmearmene. De snur ryggen til og setter seg ned i vannet. Nabo Malte Mass Dalhaug (6) løper mot dem. Han synes vannet er litt kaldt, men deilig.

Sikkerheten først. Nilo Svihus (5) får hjelp av pappa til å komme seg trygt ut i vannet. Foto: Christian Breidlid

Yr påstår at det er 25 grader i luften, men det føles som 45. Lyden av elektronisk musikk fra Kok-badstuene pisker opp i luften. Rundt oss er det hundrevis av folk.

Sittende. Liggende. Stående. Løpende. Badende.

Det er ikke lett å se om dråpene på de bare ryggene er vann eller svette.

Det en så vidt en liten meter mellom strandgjestene, og det er ikke lett å finne igjen de man har kommet sammen med. Mengden av badende er brutt opp av et rødhvitt stripete teppe, en oppblåsbar krokodille og fargerike strandparasoller. Og et blått soltelt.

Anna Lorek (42) og datter Luca Lorek (11) har ikke tenkt seg i vannet, men nyter varmen og lyset likevel. Foto: Christian Breidlid

I det teltet sitter mor og datter Anna og Luca Lorek. De skal ikke bade i dag.

– Jeg skal til byen senere, og Luca har et åpent sår på skulderen, forteller moren.

De venter på mann og sønn, som nettopp har svart på kallet fra det nye vannet. Imens legger hun et bilde på Instagram og emneknagger det med #Operastranda.

Ikke så langt unna er 50 yogamatter i bruk. Håndflater klamrer seg fast, men mykt til mattene. Konsentrerte hoder ligger tett mot bakken, rumpene peker opp mot himmelen.

– Vi vil si til folk at her er det mye som kan gjøres. Morgenyoga, barnedisco, slampoesi. Ulik bruk av stranden er anbefalt, og alle osloborgere er velkomne, sier Ida Gravdal Haldorsen, som er fornøyd leder for Bjørvikaforeningen.

25 millioner har stranden kostet. Sanden er hentet fra Svelvik og Hønefoss. Det skal være badevakt på stranden i lange perioder, og snart kommer kiosker, badedusjer og eget servicebygg.

Meteorologene: Nyt varmen nå

– Dette er den varmeste dagen så langt i år. Foreløpig har vi målt 28,8 grader på Blindern og 28,4 grader på Bygdøy, sier vakthavende meteorolog Espen Biseth Granan i Meteorologisk institutt.

Det kan også bli mulighet for tropenatt natt til søndag i Oslo. For at det skal regnes som tropenatt, må gradestokken holde seg på 20 grader eller varmere gjennom hele natten.

Granan oppfordrer folk til å nyte varmen nå, for i morgen får vi en helt annen værtype.

– Vi får et omslag allerede på søndag. Da kommer det inn mer ustabilt vær med regnbyger. I morgen har vi sendt ut farevarsel for lyn på Østlandet og i Oslo.

Meteorologen forteller at det ustabile været med nedbør ser ut til å holde seg gjennom neste uke, trolig med noe mindre regn mot neste helg.

Strandliv og sjeleliv. Foto: Christian Breidlid

Når vi forlater den 100 meter lange sandstripen, møter vi mange på vei inn. Med barnevogner. Vanntette strandvesker. Kaffekopper. En av dem er Leif-Erik Sørensen (24). Han er her for å møte en venn før han skal på jobb senere.

– Jeg badet i går, og det var deilig. Har tenkt å spise frokost her i dag, men det er så folksomt. Så jeg tror vi må videre, sier Sørensen.

Og går.