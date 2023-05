Vil redde havet med å bygge stort på Fornebu

Først skulle det bli akvarium. Nå lanserer Selvaag planene for et spektakulært undersjøisk læringssenter. Men blir det for voldsomt?

Slik ser Rolfsbukta på Fornebu ut i dag. Slik kan det bli hvis utbygger Selvaag får det som de vil.

Ideen om å bygge Nordens største akvarium i sjøkanten på Fornebu dukket opp i 2017.

To «skjell», delvis ute i vannet ved Sjøflyhavna på Fornebu, skulle ifølge Olav Selvaag bli en av Norges ledende attraksjoner og Norges «nasjonale akvarium».