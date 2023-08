Oversvømmelser flere steder i Oslo. Registreringsskilt fløt i land.

Flere veier er stengt i Oslo, men det er i Innlandet ekstremværet Hans herjer mest.

Maja Teigen (t.v) og Nora Vaagenes plukker opp bildeler som har falt av bilene som krysset oversvømmelsen. Vis mer

Tidligere mandag meldte Oslo politidistrikt på Twitter at Enebakksveien på Klemetsrud var stengt. Årsaken? Store vannmengder. Litt over klokken 19.30 var det flere biler som fikk motorstopp etter å ha prøvd å forsere vannmengden.

– Vi bor i nærheten og skulle egentlig kjøre bilen forbi. Men nå har vi stått og sett på en stund, sier Nora Vaagenes til Aftenposten.

Hun forteller videre at de har sett flere biler som har fått vann over panseret.

– De som ligger til høyre klarer seg. Resten av bilene stopper, utdyper hun.

Da Aftenposten sto ved veien, var det flere biler som med nød og neppe fusket seg over. To biler stoppet opp. De to jentene forteller at de har samlet opp bilskilt som har skyllet i land.

– De ser ut til å falle av på de fleste bilene som prøver seg.

Oversvømmelser flere steder

Det er ikke bare på Klemetsrud at vann har skapt trøbbel for bilister og fotgjengere.

Ifølge Vegtrafikksentralen og Oslo politidistrikt er følgende veier i Oslo og omegn vært stengt i løpet av dagen:

E16 Brennetunnelen: Stengt begge retninger – oversvømmelse

Ring 2: Vestgående retning ved Uelands gate stengt – store vannmengder

Fylkesvei 160: Stengt ved nummer 20 – mye vann i veien.

Tar man av seg Oslo og omegn-brillene og ser nordvestover, er det Innlandet som har fått de største kjenningene fra ekstremværet Hans.

I kveld vurderer Vågå kommune å evakurer 497 personer, skriver TV 2.

Kommunen er blant annet bekymret for at vannføringen i Elven Finna kan bli for høy.

– Nå avventer vi den nesten prognosen på nedbør. Vi har ikke tatt stilling til det ennå, sier ordfører Harald Sve Bjørndal (BLS) til kanalen.

Flere veier i fylket er blitt stengt i løpet av dagen.

Utover kvelden og natten

Politiet samarbeider tett med kommunene og myndighetene de neste timene, forteller Pål Erik Teigen til Aftenposten.

Han er stabssjef i Innlandet politidistrikt.

– I tillegg til Vågå er også Finna under løpende vurdering med tanke på evakuering. Det er mange veier i distriktet gamle Oppland der vannet gravdt ut masse under veiene, sier han.

Teigen legger til at de har fått inn mange meldinger fra personer som sier de har fått vann inn i hager og kjellere. Han sier videre at skadene på veinettet vil ta noen dager å få reparert.

– Fremkommeligheten vil derfor bli redusert i noen dager. Vi er spent på hvordan regner treffer i natt, sier han.