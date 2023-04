Det er i dag du skal ut på (siste?) skitur!

I morgen kommer regnet. Men i dag er det er det fortsatt knallforhold for en siste skitur i marka. Og du kommer til løypene med trikken.

Løypene rett innenfor Frognerseteren i dag tidlig ... I morgen kommer regnet.

22.04.2023 08:55 Oppdatert 22.04.2023 09:36

I lavlandet har sommeren meldt seg for fullt. Men i Oslo-marka har skientusiastene hatt drømmeforhold i solsteken. Kalde netter har gjort at snøen har holdt seg forbausende bra. Og store snømengder har reddet skiføret.

«De flotte forholdene vil vare til og med lørdag», skriver Skiforeningen i sin føremelding. Med andre ord: Vil du ut på ski – gjør det i dag. Og start gjerne tidlig. Det blir stadig bløtere utover dagen.

Mange har ikke fått med seg hvor fine forholdene er. I dag er det trolig siste sjanse for en bynær skitur.

Kortreist ski-lykke

Den såkalte Skifluenseren, Nils Hovelsrud, gleder mange med sine entusiastiske rapporter på Facebook-gruppen Skiføre i Oslo og omegn. Han har vært på ski hver eneste dag denne uken, og sendt stadig mer panegyriske meldinger om «uvirkelig», «fantastiske forhold». Og selvsagt intense oppfordringer om å komme seg ut før det er slutt.

«Skifluenser» Nils Hovelsrud på Løvlia torsdag. Han var ikke den eneste som valgte shorts til skiene.

På vei ut på ski dag tidlig observerte han folk på bussholdeplassene med ski allerede 0630. Så budskapet har tydeligvis nådd ut.

– I byen er det full sommer. På Oppkuven ligger det 1,5 meter snø, sier han.

Han understreker at man slett ikke trenger å dra langt ut av byen for å finne løyper. I dag blir det kjørt spor både rundt Frognerseteren og videre innover.

– Mer kortreist blir det ikke. Men På Sognsvann må nok sesongen regnes som avsluttet, konstaterer han.

– Men å «slushe» rundt i Marka i dette været er sterkt undervurdert.

Men selvsagt er det enda bedre forhold nordover og i høyere strøk, så både Svartbekken og Mylla er fine utgangspunkt. Skiforeningen viser til at det er best forhold på skogsbilveiene. Men at det er fullt mulig å gå i terrengløypene hvis «du ikke er så kresen».

Men vått er det – så ta med sokkeskift. Sjekk Skiforeningens føremelding for detaljer.

Ved Oppkuven ligger det opp til 1,5 meter snø. Her i høyden kan det stadig komme mer snø.

Husk solkrem

Aftenpostens utsendte gikk fredag fra Skansebakken til markastuen Løvlia på Krokskogen. Underveis var det ikke et menneske å se. Men på Løvlia (midlertidig stengt) suste en ung og svært blid mann kun iført shorts forbi. Han ble plutselig oppmerksom på at han ikke hadde smurt seg med solkrem – og fant frem en T-skjorte.

Utsikt fra trappen på Løvlia fredag.

Gode utgangspunkter, ifølge Skiforeningen:

Solli gård, Vestmarksetra, Ringkollen, Sollihøgda, Sørkedalen, Tryvannshøgda/Frognerseteren Movann, Svartbekken, Mylla, Brovoll, Nordåsen.