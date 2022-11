Russere markerte i Oslo i solidaritet med Ukraina: – Jeg håper friheten snart vil seire i Russland

– Det er så viktig å vise vårt folk og ukrainere at vi ikke støtter krigen.

En liten gruppe russere i Oslo demonstrerer mot Russlands krigføring mot Ukraina og oppfordrer til solidaritet med ukrainere. Det blå og hvite flagget er blitt et symbol på krigsmotstand i Russland.

Sofie Grønntun Nissen Journalist

Dan P. Neegaard Fotograf

5. nov. 2022 17:11 Sist oppdatert 48 minutter siden

23. september erklærte Russlands president Vladimir Putin «delvis mobilisering». Fire dager senere forlot Bogdan hjemlandet.

– Jeg ville blitt et kjøttstykke i Putins krig.

Bogdan er ikke hans egentlige navn. Aftenposten kjenner hans identitet.

Lørdag ettermiddag står han på Jernbanetorget i Oslo. Sammen med ham er et titall russere som befinner seg i hovedstaden. De er alle fullt klar over at å nevne ordet krig i samme setning som Ukraina, kan straffes med fengsel i Russland.

Det stopper dem ikke fra å vise motstand mot krigen. Det er grunnen til at de har samlet seg i dag, for å vise solidaritet med Ukraina og folket der. Nå som vinteren kommer, blir det desto viktigere, mener de.

«Del varmen, støtt Ukraina», er slagordet.

– Det kan virke som Russland vil vise hele verden er at målet er å gjøre vinteren så vanskelig som mulig for vanlige mennesker. Nå må vi stå sammen, sier Evgeniya Khoroltseva fra den norsk-russiske foreningen SmåRådina.

Evgeniya Khoroltseva taler under støttemarkeringen for Ukraina i Oslo lørdag. Hun er talsperson for den norsk-russiske foreningen SmåRådina, som jobber for demokrati i Russland.

– Russere kan ikke likestilles med Putin

Det er over åtte måneder siden Russland iverksatte en storskala invasjon av Ukraina. Khoroltseva mener det er viktig ikke å glemme at krigen fortsatt pågår.

– Vi må ikke forsvinne inn i våre daglige bekymringer. Vi må tenke på at ukrainerne kanskje har det enda vanskeligere, sier hun.

Bogdan mener også det er viktig å vise omverdenen at russere flest ikke ønsker krigen. Det er det hvite og blå flagget bak ham et symbol på. Flagget ligner det russiske, men uten den røde stripen, som av krigsmotstandere er blitt et symbol på «krig og blod» arrow-outward-link . Den siste blå stripen representerer i stedet sannhet og rettferdighet.

– Russere kan ikke likestilles med Putin og hans krig. Det er så viktig å vise vårt folk og ukrainere at vi ikke støtter det. Det er alt jeg kan gjøre nå, sier han.

Det er også grunnen til at Kosta (25) og Anastasia (28) har møtt opp. De kan ikke være i Russland og demonstrere fysisk, men gjør alt de kan fra Norge. At de har støtte i Norge, hjelper på motivasjonen.

– Det er ganske fantastisk hvordan nordmenn forstår hvor tøft det er å være russer om dagen, uansett i hvilket land man bor i. Det forstår hvor vanskelig hele situasjonen er, at det ikke er svart-hvitt, sier Kosta.

Kosta (25) var blant russerne som møtte opp på Jernbanetorget for å vise solidaritet med ukrainere. Han er overveldet over støtten han har fått fra nordmenn etter at Russland invaderte Ukraina i februar.

Tror ikke på Putins propaganda

I Russland fremstilles krigen i økende grad som en kamp mot Vesten. Anastasia tror ikke propagandaen er særlig vellykket.

– Regjeringen vår forsøker å overbevise folk om at alle de vestlige landene er imot russiske folk og at de prøver å skade oss. I virkeligheten støtter de oss og vet at ikke alle russere støtter krigen.

– Vi vet at dette er krig, og ikke en «spesialoperasjon», som de kaller det.

I Russland er det forbudt å kalle invasjonen av Ukraina for en krig. Det skremmer ikke russerne i Oslo. I hvert fall ikke så veldig.

– Vi forstår at vi er i en trygg posisjon her. Men hvis du krysser en grense..., sier Kosta og fortsetter:

– Har du venner og familie i Russland, kan de bli straffet i stedet for deg.

Både Kosta og Anastasia har arbeidskontrakt i Norge. Nå leker de med tanken på å bli værende på en mer permanent basis. Bogdan vil gjerne tilbake til Russland. Men han vet ikke når, eller om, det lar seg gjøre.

– Jeg håper friheten snart vil seire i Russland. Men jeg vet ikke.