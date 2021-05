Venstre krever at Oslo åpnes: – Nå er det slutt

Venstre har en klar advarsel til Raymond Johansen: Fredag må han lette kraftig på tiltakene i Oslo. Hvis ikke vil de be bystyret ta grep.

Deler av trinn to i planen for å gjenåpne Oslo er gjennomført, men mye gjenstår fortsatt. Nå krever Venstre i Oslo endring. Her fra 6. mai, da butikkene åpnet igjen. Foto: Berit Roald

– Under hele pandemien har jeg og Venstre forhold oss lojalt til byrådets beslutninger om tiltaksnivå. Men nå er det slutt. Nå må Oslo-folk få friheten sin tilbake, sier Hallstein Bjercke, gruppeleder i Venstres bystyregruppe.

Når Raymond Johansen klokken 15 i dag møter i bystyret i Oslo, vil han få en klar utfordring av Bjercke.

– Hvis ikke byrådet fullt og helt innfører trinn 2 av gjenåpningsplanen denne uken, vil vi fremme forslag i bystyret om at byrådets beslutning overprøves. Det betyr at det må åpnes for servering, utepils, breddeidretten og hele pakken, sier han til Aftenposten.

Hovedstaden står midt i trinn to av sin gjenåpningsplan.

Raymond Johansen og resten av byrådet har varslet at det vil komme endringer i tiltakene fredag, men har ikke villet forskuttere hva som kommer.

Hallstein Bjercke, gruppeleder i Venstres bystyregruppe, advarer om at han vil be bystyret gripe inn om det ikke kommer lettelser fredag. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Vil ikke vente på 17. mai-tallene

– Hva gjør at dere går så hardt ut med dette nå? Vil det ikke være lurt å vente til fredag når en bedre ser hvordan 17. mai-helgen har påvirket smittetallene?

– Det er fordi tiltaksnivået ikke lenger er forholdsmessig. Vi skulle også se det an i påsken, så skulle man se an pinsen og så 17. mai. Det er alltid noe man kan se an. Vi har tatt friheten fra Oslo-folk i en lang tid nå. De har stilt fantastisk bra opp. Nå må man gi dem friheten tilbake. Vi vil si fra nå, og så forventer vi at det følges opp fredag.

– Raymond Johansen har også sagt at han vil forholde seg til data ikke dato når byrådet beslutter tiltaksnivået. Nå tilsier alle data at nedstengningen av byen, som har vart over et halvt år, må ta slutt, sier Bjercke.

Dette er trinn 2 i Oslos gjenåpningsplan

Åpne butikker, kjøpesentre, varehus og lignende. (Vedtatt av byrådet 05.05.2021)

Åpne kafeer og restauranter.

Skjenking til kl. 22.00

Åpne treningssentre og lignende.

Vurdere breddeidrett for voksne (sammenheng med treningssentre og nasjonal gjenåpning).

Åpne idrettshaller og andre innendørs idrettsanlegg, og tillate inntil 20 personer på innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn og unge til og med vgs-alder.

Åpne museer, kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder, og gallerier og annen utsalg av kunst.

Åpne for arrangementer innendørs for inntil 20 personer når det er faste, tilviste plasser. Dette gjelder ikke private sammenkomster på offentlig sted innendørs. Dette inkluderer åpning for gudstjenester, bønnesamlinger, vielser, dåp og lignende ritualer.

Øke antallet for arrangementer utendørs.

Tillate forestillinger og lignende i skoletiden for barn og unge på kulturinstitusjoner

Åpne fritidsklubber for inntil 20 personer om gangen.

– En kraftig advarsel

Han peker på at smittetallene har gått ned uke for uke, og at antallet innleggelser på sykehus i nærheten av Oslo også er på rask vei ned.

Antallet nye koronasmittede falt med 22,2 prosent i uke 19, ifølge kommunens egne tall. Sammenhengende har Oslo kommune hatt nesten to måneder med fallende smittetall.

– Sist, men ikke minst, den store forskjellen fra i høst er at over en tredjedel av den voksne befolkningen i Oslo nå er vaksinert. 36 prosent har fått minst en vaksinedose ifølge de ferskeste tallene fra 14. mai. Smittevernloven krever at det skal være en forholdsmessighet i smitteverntiltakene. Når dataene er slik, er ikke tiltakene lenger forholdsmessig, sier han.

– Ligger det kritikk i dette? Er det slik at du er kritisk til hvordan gjenåpningen har vært gjennomført?

– I dette ligger det en kraftig advarsel til byrådet om at vi forventer at de åpner opp nå. Gjør de ikke det, vil jeg ta initiativ til at bystyret går inn og overstyrer byrådet. I det ligger det selvsagt en kraftig kritikk.

Høyre: Vaksinerte må få slippe hjemmekontor

Høyre forventer også at byrådet nå innfører resten av trinn to.

– Det har vært en veldig god utvikling i smittetallene i Oslo nå. Hvis man skal ha restriksjoner i tråd med smittetallene, så må det bety at man åpner opp mer nå, sier Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg til Aftenposten.

Rygg mener det nå også må bli lov for vaksinerte eller personer som har gjennomgått covid-19 å få slippe å sitte på hjemmekontor.

– Byrådet vil først i trinn fire åpne for noe mer tilstedeværelse på kontoret, det mener vi er altfor sent, sier Rygg.

Hun sier handelen i Oslo ikke kommer skikkelig i gang før flere er tilbake fysisk på jobb.