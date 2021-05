Falsk parkeringsbot lyste opp dagen

Haakon H. Jørgensen fikk hjertet i halsen da han fant en mystisk gul lapp på bilruten.

En mystisk avsender har skrevet et dikt om larver, skravling og Skavlan på en lapp som minner om en parkeringsbot.

22 minutter siden

Daglig får rundt 3000 bilister parkeringsbot her i landet. Haakon H. Jørgensen fra Oslo har fått bot før, men aldri på Kampen, der han bor og det er beboerparkering. Derfor skjønte han ingenting da han så at en signalgul papirlapp lyse mot ham tidlig fredag morgen.

Mange norske bilister har erfart at en gul lapp under vindusviskeren betyr at man må punge ut med mellom 300 og 900 sure kroner i parkeringsbot.

Med en gang jeg tok i lappen, kjente jeg at det var noe tull, sier Haakon H. Jørgensen. Foto: Haakon H. Jørgensen

Potensielt dyrt

– Jeg fikk hjertet i halsen i noen sekunder. Men med en gang jeg tok i lappen, kjente jeg at det var papir, og ikke plast som en vanlig bot. Da skjønte jeg at det måtte være noe tull, sier Jørgensen.

Lettet la han vekk lappen og kjørte til jobben sin i Ski. Først midt på dagen begynte Jørgensen å tenke på lappen igjen. Da leste han hva som sto på den.

– Da slo det meg at dette er tull og slam-poesi i skjønn forening. «Ja ja, dette kan være gøy å legge ut på Twitter», tenkte jeg.

Slik så Twitter-meldingen hans ut:

– En morsom greie!

En ekte parkeringsbot har alltid overskriften «Kontrollsanksjon» eller «Parkeringsgebyr».

Også denne lappen hadde overskriften «Kontrollsanksjon», men teksten startet med noen frekke betraktninger om utseendet på bilen. Den ble avrundet med et dikt om larver som kravler og skravling på Skavlan.

– Alle ære til den som både har tatt seg tid til å skrive dette og legge lappen på bilen. Jeg synes det er en morsom greie! Det lå en lapp på cirka hver tredje bil i gaten min, sier Jørgensen.

Foto: Haakon H. Jørgensen

Nesten 1400 har hittil trykket like på bildet han la ut på Twitter.

– Jeg tror folk smiler av det fordi lappens avsender fremstår som en parkeringsvakt med eksistensielle problemer, sier Jørgensen.

– Hvem tror du står bak?

– Jeg aner ikke om det er en enkeltperson eller om det er et mer regissert stunt. Jeg så at noen tagget Twitter-kontoen Oslo Poesikammer, som er en slags parodikonto. Andre sammenlignet dette med stuntene til «surkålpoeten» Elling i Ingvar Ambjørnsens romaner.

Slik ser en ekte parkeringsbot ut. Foto: Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Har skjedd før

Flere har også tidligere skrevet om «falske» gule parkeringsbøter som har dukker opp rundt omkring i landet.

Noen ganger er det enkeltpersoner som vil glede andre.

I 2019 la en fagforening (Elektromontørenes forening) ut lapper som så ut som falske parkeringsbøter i håp om å verve nye medlemmer

Kritisk til stuntet

Lars Monsen er daglig leder i parkeringsselskapenes bransjeforening Norpark. Han er ikke bare positiv til falske bøter.

– Jeg høres sikkert fryktelig kjip ut nå. Men for trafikkbetjenter er det ikke så gøy hvis de havner midt i et slikt stunt. Da kan de få en ufortjent skyllebøtte, for det er alltid mye følelser og meninger om parkeringsbøter, sier Monsen.

Ingen vet sikkert hvor mange parkeringsbøter som deles ut i Norge hvert år, men Monsen anslår tallet til 1,1 millioner, blant annet basert på hvor mange som klager.

Monsen mener imidlertid at det aller største problemet med falske bøter, er forsøpling.

– Mange bilister kaster bare slike lapper på gaten, er min erfaring, sier Monsen, og legger til:

– Men mange får seg nok også en god latter av et slikt stunt.