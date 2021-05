Helsearbeidere og ansatte i skoler og barnehager: Disse er i streik i Oslo

Brudd i meglingen i lønnsoppgjøret i Oslo kommune. Her er listen over dem som er tatt ut i streik.

Som én av fire forhandlingssammenslutninger ble Unio ikke enige med Oslo kommune. Foto: Torstein Bøe / NTB

Arnhild Aass Kristiansen Journalist

Hanne Christiansen Journalist

Siril Thesen Journalist

27. mai 2021 12:55 Sist oppdatert nå nettopp

Torsdag morgen ble over 7000 offentlige ansatte fra hele landet tatt ut i streik.

Torsdag ettermiddag ble det klart at det er brudd i forhandlingene også mellom Unio og Oslo kommune.

Unio tar dermed ut 647 medlemmer i streik i Oslo fra fredag. Det gjelder blant annet barnehageansatte, lærere og helsearbeidere.

Oslo kommune er et eget tariffområde og har sine egne forhandlinger.

Fristen for å komme til enighet i Oslo var satt til klokken 24.00 onsdag. Rett over klokken 14 torsdag kom meldingen om at Unio ikke kom til enighet med Oslo kommune.

Over 7000 i streik

Over hele landet er det totalt 7388 ansatte som nå er tatt ut i streik.

I første omgang berører det 13 kommuner og ni fylkeskommuner.

Oslos nabokommune Bærum kommune er spesielt hardt rammet, der totalt 566 ansatte er tatt ut i streik. Disse er ansatt ved totalt 24 skoler, som inkluderer både barne- og ungdomsskoler og videregående skoler.

Se hele oversikten over streikeuttaket nederst i saken.

647 i streik i Oslo

Unio hadde på forhånd varslet at de i første omgang vil ta ut 647 medlemmer i Oslo.

Det er lærere, sykepleiere og andre med høyere utdanning i barnehager, skoler, helseinstitusjoner, museer, Nav og bibliotek som dermed er i streik.

– Vi beklager at vi måtte gå til dette skrittet i den vanskelige situasjonen Oslo kommunen nå står i. Dessverre så vi ingen vilje hos kommunen til å prioritere de gruppene som det haster mest med å rekruttere og som er så viktig å beholde i Oslo, skriver forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i en pressemelding.

På Nydalen videregående skole er hele 61 ansatte som er organisert i Utdanningsforbundet tatt ut i streik, på Ullern videregående skole er det snakk om 54, skriver NTB.

Avgangselever ved disse skolene risikerer å ikke få vitnemål, skriver Nordre Aker Budstikke.

Her kan du se hvem som er tatt ut i streik i Oslo:

Enighet med tre av fire

Tre av de fire forhandlingssammenslutningene ble samtidig enige med kommunen.

Fagforbundet, YS og Akademikerne tar altså ikke ut sine medlemmer i streik.

Fagforbundet hadde på forhånd varslet at de ville ta ut 1200 medlemmer. Det gjaldt blant annet parkeringsvakter og ansatte i 92 ansatte i Renovasjons- og gjenvinningsetaten.

I tillegg hadde YS hadde meldt plassfratredelse for 53 medlemmer.

Akademikerne hadde ikke varslet noe streikeuttak.

Oppgjøret gir «et prosentvis tillegg på lønnstabellen på 3,45 % prosent, minimum kr 16.500 med virkning fra 1. mai 2021» opplyser kommunen i en pressemelding.

– Jeg er glad for at vi har kommet til enighet med tre av de fire forhandlingssammenslutningene, sier kommunens forhandlingssjef Per Steinar Aasebø i pressemeldingen.