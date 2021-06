Fikk skrape fra Raymond Johansen: – Helt fint at han sier hva han mener

MDG-leder Une Bastholm sier det ikke var hennes intensjon å karakterisere enkeltpersoner.

Une Bastholm (MDG) kaller situasjonen i Oslo alvorlig, men har ingen problemer med kritikken fra Raymond Johansen. Foto: Olav Olsen

Arnhild Aass Kristiansen Journalist

Birgitte Iversen Journalist

16. juni 2021 16:13

Etter et nervedrama det siste døgnet, står Oslo uten et byråd.

Tidligere byrådsleder Raymond Johansen (Ap) valgte å stille seg bak Lan Marie Berg (MDG) da flertallet i bystyret gjorde det klart at de ikke lenger hadde tillit til henne.

Selv om det var Rødts stemmer som tippet flertallet, fremholdt Johansen da han møtte pressen i ettermiddag at samarbeidet med Rødt ellers hadde vært godt.

Samtidig kom han med et stikk til blant annet MDGs leder Une Bastholm og MDG-veteran Rasmus Hansson.

– Kunne vært litt mindre aktive på tastaturet

– En kan være litt forsiktig. Det har vært uheldig at aktører som ikke kjenner detaljene i Oslo bystyret har vært i overkant aktive. Det har ikke vært hjelpsomt, sa Johansen.

Han sier videre at det hadde vært «all right» om han hadde blitt spurt om dette var til hjelp, men at han aldri fikk det spørsmålet.

Bedt om å utdype, gjorde Johansen klart at det var ledende personer i MDG han viste til:

– Når har vi en anspent situasjon og noen av uttalelsene fra ledere i MDG, ikke Lan Marie Berg, kunne oppfattes som karakteristikker av samarbeidspartnerne. I en krevende situasjon kunne de godt ha spurt om det var hjelpsomt og vært litt mindre aktive på tastaturet, sa han.

Kraftige reaksjoner

Dette må forstås som en korreks av MDG-leder Une Bastholm, MDG-gruppeleder Sirin Stav og partiveteran Rasmus Hansson.

I ulike innlegg gikk det alle til angrep på opposisjonen i Oslo i forrige uke. Det førte til sterke reaksjoner ikke minst i Rødt - i en allerede anspent situasjon.

«Lan er nok den grundigste og mest sta politiske håndverkeren jeg kjenner, uten å noen gang miste synet av visjoner, mål og løfter. Men siden hun ikke kan tas på gjennomføring, blir opposisjonen i Oslo bystyre stadig mer kreative. Mugne, patriarkalske fordommer og kjønnsstereotypier som mistenkeliggjør resultatrike kvinner gjør det mulig.» skrev MDGs leder Une Bastholm i et innlegg på Facebook, der hun lenket til en kommentar av Rasmus Hansson som hadde tittelen «Vær ydmyk, kvinne».

«Mistillitsforslaget og kjøret mot Lan Marie Berg handler lite om parlamentarisk kontroll av makten, og mye om å ydmyke en politisk rival», skrev Rasmus Hansson i innlegget i VG.

– Vi har jobbet ryddig og grundig med denne saken i flere uker, og behandler alle byråder ut fra sitt ansvar, ikke hvem de er. At ulike tillitsvalgte i MDG nå går ut og mener dette handler om at byråden er kvinne, eller at dette handler om «mugne patriarkalske fordommer,» er påstander jeg ikke aksepterer å bli beskyldt for, sa blant annet Rødts gruppeleder Eivor Evenrud til Aftenposten.

– Helt fint at han sier fra

Nå kommenterer Une Bastholm kritikken i en melding til Aftenposten:

– Jeg har aldri hatt intensjon om å karakterisere enkeltpersoner. Jeg mente rett og slett at Rasmus Hanssons kronikk var en god og saklig gjennomgang, og delte den derfor videre på Facebook med en kort, egen kommentar, skriver hun.

– Situasjonen nå i Oslo bystyre er alvorlig og uvanlig, og jeg vil først og fremst ønske ordføreren lykke til med å reetablere et stabilt styre for byen, fortsetter hun.

– Hva synes du om at det ble en offentlig oppvask på denne måten?

– Det er helt fint at han sier hva han mener, sier Bastholm, som ikke vil beklage innlegget.

– Selvfølgelig skal folk med makt ses i kortene, men jeg står for det jeg har sagt om at Lan Marie Berg møtes med helt andre standarder enn andre politikere. Hun har gjort en fantastisk jobb som byråd i Oslo og mistillitsforslaget mot henne i dag virker helt grunnløst.

– Nå er det en midlertidig uavklart politisk situasjon i Oslo, men jeg er glad for at MDG er tydelig på at vi vil ta ansvar for at byen skal få et nytt rødgrønt byråd så snart som mulig, sier hun.

