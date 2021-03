Minst fire barnehager stenger i Oslo – klarer ikke å drifte forsvarlig under pandemien

Minst fire barnehager i Oslo stenger på grunn av koronarelaterte driftsproblemer. Flere bydeler melder om en nær uforsvarlig arbeidssituasjon for de ansatte.

Byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen er svært bekymret for situasjonen til ansatte og barn i flere Oslo-barnehager. Nå stenges flere barnehager inntil videre. Foto: Berit Roald/NTB

Birgitte Iversen

Nå nettopp

Det opplyser byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen, til Aftenposten mandag ettermiddag.

– Vi har hittil mottatt informasjon om at fire barnehager i ulike bydeler i dag er stengt som følge av smittesituasjonen og koronarelaterte driftsutfordringer. Vi vet ikke sikkert om alle bydeler som har besluttet stengning, har rukket å orientere byrådsavdelingen, skriver oppvekstbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) i en e-post.

Alle bydelene i Oslo sitter mandag og vurderer om de har barnehager som bør stenge fordi de ikke lenger klarer å tilby forsvarlig drift.

Årsaken er stort sykefravær blant ansatte og vansker med å få skaffe trygge og kjente vikarer til barna. Det gjør det vanskelig å opprettholde et strengt nok smittevern i flere barnehager, ifølge et brev fra byrådsavdelingen til bydelene.

Hun sier 13 barnehager i tillegg nå har en eller flere avdelinger stengt som følge av karantene. Forrige uke ble avdelinger i totalt 63 barnehager stengt på grunn av karantene.

– Vi har ikke fullstendig oversikt over hvor mange barnehager som er stengt i dag, men tendensen er økende, sier Thorkildsen.

– Nærmer seg uforsvarlig

Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap ba bydelene forrige uke kartlegge situasjonen i barnehagene.

– Barnehagene må stenge når det vurderes som nødvendig ut fra mye smitte og driftsproblemer på grunn av korona-fravær. Flere bydeler har meldt om en arbeidssituasjon for de ansatte som nærmer seg det uforsvarlige, skriver Thorkildsen.

Barnehagene har i helgen måtte svare på spørsmål om fravær og vikartilgang. De har også svart på om de klarer et strengt nok smittevern.

Bydelene er bedt om å «kontinuerlig vurdere» om de har barnehager som bør stenges. Covid-19-forskriften åpner for stenging for å «stanse pågående spredning».

Byrådet mener smittespredningen i Oslo nå er så stor at dette vilkåret er oppfylt.

Thorkildsen bekymret

Thorkildsen skrev også om situasjonen for barnehagene i et Facebook-innlegg søndag. Hun sier hun er bekymret for at byen «har mange barnehager som ikke fungerer nå, hverken for barna eller for medarbeiderne».

«Situasjonen er uholdbar mange steder – og da blir det heller ikke best for barna å holde åpent», skriver Thorkildsen.

Det har de siste ukene vært stor uro blant mange barnehageansatte som har krevd at barnehagene stenges. De har pekt på at smittetrykket nå er størst blant barn og unge.