Vil tette et hull i Oslos restaurantflora – midt i pandemien

Anders Gill går mot strømmen. Fra en teknologibransje i vekst til en restaurantbransje i krise. Han starter indisk fine dining-restaurant midt i pandemien.

Anders Gill, kona Amrit Gill og svigerfar Mukhtiar Singh jobber på spreng for å få ferdig restauranten. Foto: Signe Dons

23. des. 2020 17:39 Sist oppdatert 8 minutter siden

– Det finnes ikke en restaurant for indisk «fine dining» i Norge. Ingen har gått i dybden på den måten, sier 27 år gamle Anders Gill.

Ved Munch brygge i Oslobukta skal gjestene kunne velge mellom syvretters middag og klassiske indiske retter som Butter chicken.

– Men du skal også kunne komme og spise god indisk i joggebuksen, om du foretrekker det, sier han ivrig.

Restauranten er resultatet av flere års arbeid fra Gill og kona, Amrit Gill. Hun er jurist og barnebarnet til Gurdial Singh, som åpnet Norges første indiske restaurant. Singh-familien driver New Delhi på Tjuvholmen i dag. Gill er mediegründer og AI-spesialist. Han har utforsket flere bransjer allerede, og nå går han inn i serveringsbransjen.

Det er litt av et tidspunkt å starte restaurant på.

– Det er en «shaky» situasjon, men man må satse høyt. Jeg tror det er riktig tid. Norge trenger noe å glede seg til når dette roer seg. Vi har hatt lyst til å opprettholde dette som en familiebedrift. Vi har tatt opp lån, vi har spart, og vi har lånt privat, sier Gill.

Fakta Andre steder i nærheten: The Vandelay. «Billig»-utgave av Maaemo som ligger i nabolokalet. Her får du både frokost, lunsj og middag. Maaemo. Nordisk mattempel med kjøkkensjef Esben Holmboe Bang i førersetet. Flyttet i mars til nye lokaler. Brasserie Rivoli. Uformelt og lunt fransk brasseri med en fot i det norske kjøkkenet. Kjøkkensjef er Kari Innerå. Koie Ramen Munch. Avlegger av populære Koie Ramen ved Torggata. Spesialiserer seg på nudelsuppe, noen småretter ved siden. Vaaghals. "Kjendisrestauranten" med Vegard Ulvang, Bjørn Dæhlie og Arne Brimi i spissen satser på nordisk gourmet. Salome. Kombinert venetiansk vinbar og trattoria med masse småretter. Bak står Andreas Viestad og Dag Tjersland. Vis mer

En «shaky» situasjon

Det har vært en «shaky» situasjon for restaurantbransjen i nesten hele år. Julebordene skulle gjøre situasjonen bedre. Den gang ei.

Ferske tall fra bransjeorganisasjonen Virke viser at 77 prosent av restauranter og serveringssteder har redusert åpningstid eller holder stengt. Ni prosent oppgir høy konkursfare.

– Det tallet vil stige dersom koronarestriksjonene fortsetter utover våren, sier Rhiannon Edwards, leder i Virke kultur og opplevelser.

– Det er tross alt minst et halvt år før vi er i en normal situasjon igjen, sier Rhiannon Edwards. Situasjonen er fortsatt alvorlig for serveringsstedene. Foto: Virke

Men det er noe optimisme.

– Fordelen med å starte så langt ut i krisen, er at du nå vet hva du går til, og at du kan skimte løsningen. Har du en forretningsplan som ser ut til å fungere med de premissene, er sjansene dine faktisk gode, sier Edwards om Gills prosjekt.

Hun mener det er ekstremt viktig at noen tør å satse på nye prosjekter nå. I tillegg står disse tiltakene på ønskelisten:

Kompensasjonsordning så lenge krisen varer

En forlengelse av permitteringsordningen

En støtteordning for lønn, slik at folk kan gå tilbake på jobb

Utviklings- og omstillingsmidler for å komme raskt ut av krisen neste år.

– Det er tross alt minst et halvt år før vi er i en normal situasjon igjen, sier Edwards.

Anders Gill går mot strømmen og åpner ny restaurant under pandemien. Foto: Signe Dons

Lager live-TV med hollywoodkokk

– Jeg håper at restaurantene som fortsatt holder det gående, klarer å holde ut. Vi skal inn i en vanskelig tid. For vår del må vi sørge for at honeymoon-perioden er lang nok, og at vi får booket langt nok frem i tid, sier Gill. Han og familien har satset nesten 7 millioner kroner på Nimbu.

Han kjenner på tidspresset for å få restauranten til å fungere.

– Du har også det mentale aspektet. Du vet ikke om du får noe igjen, sier Gill.

Trumfkortet er hollywoodkokk Daljit Singh. Singh har laget mat for navn som Elton John, Jennifer Lopez og Marc Anthony. I tillegg har han vært dommer i Ukrainas versjon av Master Chef og under EM i fotball i 2012.

– Han er hovedinspirasjonen til å satse på dette, sier Gill.

På Nimbu skal gjestene altså få servert råvarer importert fra India, molekylær gastronomi og indiske drinker med spisskummen. Forutsatt at skjenkestoppen oppheves, selvfølgelig.

– Hvis det viser seg at skjenkestoppen utvides 20. januar, er det veldig kjipt. Men jeg kommer fra Rygge og har undersøkt lokale bedrifter der. Vi har sett etter alkoholfri drikke som kan passe til indisk mat. Jeg har funnet en eplemost fra Dyre gård som passer godt, sier han.

Les også Årets ti beste restauranter

Foreløpig er lokalet en byggeplass. Men at det blir indiske mønstre på veggen, er klart. Foto: Signe Dons

Ny gastrobar

Pandemi til tross: Flere enn Gill har åpnet nye steder i området rundt Barcode.

I september åpnet stjernekokken Esben Holmboe Bang The Vandelay. I august åpnet Andreas Viestad og Dag Tjersland Salome. Få skritt unna den nye indiske restauranten åpner snart I Baren dørene.

– Ja, vi vet ikke helt når vi åpner. Vi avventer åpningsdag etter pressekonferansen 7. januar, forteller Cecilie Ova Nielsen, driftsdirektør i Akershusgruppen. De driver fra før steder som Kullt, Royal Gastropub, Skansen, Jarmann, Burger Joint og Beer Palace.

– Det blir en hyggelig gastropub i et nytt og spennende område. Akershusgruppen var ønsket der nede fordi vi byr på uformell stemning og god mat og drikke. Ikke minst øl! Det er vi glade for og veldig opptatt av. Kjøkkensjefen vår er fra Portugal. Han er opptatt av havet og nærheten til sjøen, og menyen kommer nok til å gjenspeile det, opplyser Nielsen.

Hun ser frem mot sommeren.

– Vi skal åpne enn stor uteservering som bader i sol, med skvulpende bølger rett ved. Da håper jeg ting i restaurantbransjen har normalisert seg, avslutter hun.

Les også Han åpnet restaurant i kriseåret 2020: – Valget var enkelt

Akershusgruppen står bak det nye stedet I Baren som åpner på nyåret. Foto: e-mail

Situasjonen til tross er Gill optimistisk. Han mener at restauranten skal klare en omsetning på 20 millioner kroner det første året.

– Da må vi leve opp til standarden på restaurantene som ligger rundt, sier han.