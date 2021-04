Oslo: Kjøreledning falt ned på tog

To personer er lettere skadet, ifølge politiet.

Foto: Fredrik Hagen/NTB

14. apr. 2021 17:13 Sist oppdatert nå nettopp

Det er meldinger om at personer er skadet, skriver politiet på Twitter. Hendelsen fant sted på Rosenholm stasjon i Oslo. Toget står nå på plattformen.

– Det er en kjøreledning som har falt ned på toget som sto på stasjonen, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til Aftenposten.

To personer får behandling for kuttskader av ambulansepersonell. Politiet vil foreta vitneavhør, og det blir satt opp busser for de evakuerte passasjerene, melder de på Twitter.

– Vi har fått informasjon om at ambulansen har ankommet stedet, og det skal dreie seg om kuttskader fra knuste ruter på toget, sier Olav Nordli, pressevakt hos Bane Nor.

De skadede befinner seg inne i toget. Det befant seg omtrent 70 personer om bord i toget. De ble ikke evakuert fra togsettet før de strømførende ledningene var jordet, men nå er evakuering av togsettet er foretatt.

Konsekvenser for trafikken

Strekningen Oslo S – Ski er stengt for øyeblikket, skriver Bane Nor på Twitter.

I tillegg til kjøreledningen ble det tidligere også meldt om en brann ved sporet mellom Oslo S og Ski.

– Vi jobber med nå å rette begge feilen, men jeg kan ikke si noe mer om hvor lang tid det vil ta, sier Olav Nordli.

Nordli har ikke fått noe informasjon om det kan være en sammenheng mellom de to hendelsene.