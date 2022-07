Bot på 660 kroner: Kan det være Oslos billigste langtidsparkering?

Har man først fått et gebyr for manglende betaling på en kommunal P-plass, kan man la bilen stå der så lenge man vil uten å betale for parkering.

En snart 16 år gammel Alfa Romeo har hatt et synlig P-gebyr i frontruten i over tre uker. Nå kan den ikke ilegges flere gebyrer.

Nå nettopp

Flere naboer har lagt merke til denne Alfa Romeoen. I over tre uker har den stått med et gult parkeringsgebyr på frontruten. Bilen har stått på samme sted på Lindern i bydel St. Hanshaugen siden begynnelsen av juni.

Det er i utgangspunktet lov å parkere i gaten, men da må man betale for parkeringen. Siden bileieren ikke har betalt P-avgift, er han ilagt gebyr på 660 kroner av Bymiljøetaten (BYM).

Nå viser det seg at en slik parkering kun kan resultere i ett parkeringsgebyr.

«Man får kun ett gebyr pr. feilparkering», skriver BYMs presseansvarlig Monica T. Olsen i en e-post.

Bilen står i et område med beboerparkering. Det betyr at beboere i området må betale 450 kroner i måneden for å parkere der. Det tilsvarer 5400 kroner i året. Gebyret på 660 kroner tilsvarer prisen for beboerparkering i seks uker.

Les også Gjør det lov å bygge boliger uten parkeringsplasser i Oslo

Vil få nytt gebyr hvis bilen flyttes

På spørsmål fra Aftenposten om en bileier kan kjøre rundt, komme tilbake på samme sted og legge gebyret på fronturen for å slippe nytt gebyr, svarer etaten at det ikke går an.

«Da risikerer man nytt gebyr for det er en ny parkering», avklarer Olsen.

Betjentene som ilegger gebyrer, kan blant annet ta bilder av feilparkerte biler for å dokumentere hvor de har stått.

Gebyret ble ilagt 9. juni. Fredag formiddag sto bilen fremdeles på sin faste plass.

Neste skritt fra kommunens side er å vurdere om det er nødvendig med borttauing av kjøretøyet. Borttauing vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle ut ifra behovet for parkeringsplasser i det aktuelle området. Betjenter som ilegger gebyrer, vurderer også om det er behov for borttauing.

– Hva må til før en bil blir tauet bort?

«At bilen står til hinder, det vil si at alle plasser er opptatt over tid», svarer Olsen.

Hvis det ikke er behov for borttauing, kan bilen stå der til det kommer skilt som forbyr parkering. Det skjer blant annet i forbindelse med vårrengjøringen, som regel i mars eller april. I teorien kan denne bilen stå på samme sted i ti måneder uten at eieren må betale noe mer enn gebyret på 660 kroner.

– Er det vanlig at biler blir stående i ukevis selv etter å ha fått gebyr?

«Ja, det kan skje dersom det ikke er tilstrekkelig behov for borttauing», svarer Olsen.

– Denne ordningen sørger for at langtidsparkering på sentrale strøk blir ganske billig. Har dere tenkt å gjøre noe med det?

«Vi opplever ikke at dette er et stort problem, og man risikerer jo at bilen blir tauet bort. Vi sjekker jevnlig og tauer bort ved behov.»

Les også Oslo har gitt 600 parkeringsplasser til delebiler. Tre av fire biler som parkerer der, går på bensin og diesel.

Eier: Prøver å kvitte meg med bilen

Aftenposten har snakket med bileieren, en mann i 50 -årene. Han er klar over at han er ilagt gebyr for manglende betaling av avgift, men sier at han ikke bruker regelverket til å skaffe seg billig parkering.

– Jeg kjenner ikke til reglene. Det er en bil jeg skal kvitte meg med. Jeg har prøvd å selge den, men det har ikke gått, sier eieren.

Han bor i samme område og har en annen bil. Derfor har han ikke brukt Alfa Romeoen den siste perioden.

– Tidligere sto den i en garasje, men så gikk leiekontrakten ut. Da parkerte jeg den her. Jeg har registrert gebyret på frontruten og skal prøve å kvitte meg med bilen før jeg reiser på ferie om ikke så lenge. Jeg får se om jeg klarer å selge den eller blir nødt til å vrake den.