Oslo kommune gir grønt lys til nytt museum til 2,2 mrd. Men bare hvis det bygges sykkelvei i samme slengen.

Oslo kommune sier ja til bygging av nytt hjem for vikingskipene. Men de krever også at det tas hensyn til andre farkoster.

Slik skal det nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy i Oslo se ut.

Én time siden

I 1904 stakk arkeologene spaden i jorden for å grave ut Osebergskipet. 118 år senere skal spadene på ny i jorden. Denne gangen for å gi skipet et nytt hjem.

Det bekrefter Plan- og bygningsetaten (PBE) til Aftenposten. De har nå gitt grønt lys til byggingen av den nye delen av Vikingtidsmuseet.