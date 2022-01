Comeback for skiføret i Oslo. Skiforeningen har bare én ting de vil du skal følge med på.

Brenner du inne med noe dobbeldans i kroppen? Nå kan du endelig få utløp i Marka igjen.

Lørdag formiddag var det flere som var på vei ut i skiløypene ved Høymyr på Sollihøgda.

15. jan. 2022 11:42 Sist oppdatert 6 minutter siden

Stor-Oslo har tilbakelagt en uke med værmeldinger uten minus foran og sterk vind flere steder. Men helgen skal bli kald og vindstille. Det betyr at skientusiaster igjen kan pakke sekken, smøre skiene og løse litt for mange billetter til T-bane-linje 1 til Frognerseteren.

Men det finnes flere veier til albuerom for skøyting. Nå er det nemlig muligheter for skiturer i flere deler av marka rundt Oslo, melder Skiforeningen på sine nettsider. Her er noen av dem:

Lillomarka, der man kan gå ut fra Skytta i Nittedal, Movatn og Linderudkollen.

Syd i Nordmarka, med utfartspunktene Låkeberget, Brekke og Grinda.

Nord i Nordmarka, der turen kan startes fra Mylla, Svartbekken eller Stryken

Østmarka, der man kan gå inn fra blant annet Oppsal, Ellingsrud og Krokhol.

Sørmarka fra Greverud.

Vestmarka fra Vestmarksetra eller Solli.

I tillegg er det gode turmuligheter i både Romeriksåsen og Bærumsmarka, melder Skiforeningen.

Rekordtall tyder på skifeber

Er du av typen som har ventet på godt skiføre? Du er ikke alene. Skiforeningen opplever for tiden rekordstor trafikk for å sjekke føremeldingene i Oslomarka. Forrige helg fikk de over 400.000 besøk på føremeldingene sine på skiforeningen.no og appen iMarka.

Når Aftenposten ringer Skiforeningene lørdag formiddag har de så langt fått 121.000 besøk siden fredag.

– Forrige helg var ganske unikt, for da var det godt føre i alle markaområdene, sier IT-ansvarlig Lasse Strand.

Han er storfornøyd med besøket så langt.

– Vi er ikke vant til sånne tall hver helg. Vi er superfornøyde med at så mange bruker marka, sier han.

To ting å passe på

Men dersom du skal ut i marka, har Skiforeningen et par oppfordringer til deg.

– Følg føremeldingene og se hva som er oppkjørt. Det er avgjørende for om turen blir god. Det er rimelig hardt der det ikke er kjørt opp løyper, sier Strand.

Ifølge Skiforeningen er mange vann nå mulige å ta seg over på ski. Løypene er flere steder merket med bambusstikker. Og selv om mange vann ifølge Skiforeningen har «sjeldent god is», maner de til forsiktighet.

«Snøen på isen skjuler svake punkter, så utvis stor varsomhet om du beveger deg utenfor merket trasé», skriver de.