Gravstein veltet og drepte hunden Toby. Mener sikringen må bli bedre.

En tur over Gamle Aker kirkegård endte tragisk for en fem måneder gammel valp på tur med eieren sin.

Henning Hammer viser gravsteinen som veltet over og drepte hunden Toby (5 mnd.) på Gamle Aker kirkegård i 12-tiden fredag.

12 minutter siden

– Min datter har det helt forferdelig, sier Henning Hammer til Aftenposten.

Fredag formiddag gikk hans voksne datter tur med hunden sin Toby på Gamle Aker kirkegård. Da hunden var cirka en halv meter fra steinen, veltet den over hodet og nakken på den 15 kg tunge valpen.

Kvinnen som er i 40-årene, tar det tungt. Hun ønsker ro og ber om at Aftenposten ikke bruker navnet hennes, men har bidratt med faktaopplysninger. Hunden gikk rett foran henne i et kort bånd da steinen falt uten noen åpenbar foranledning. Steinen sto på en plate. Under steinen var det spor avrustede bolter.

– Steinen sto ikke stødig i det hele tatt, sier Henning Hammer.

Dette bildet av hunden ble tatt torsdag, dagen før en gravstein veltet over og drepte Toby (5 mnd.) på Gamle Aker kirkegård. Toby var en blandingsrase, med blant annet gener fra golden retriever og boarder collier.

Kvinnen skrek etter hjelp, og flere gravplassarbeidere skal raskt ha kommet bort til henne. De hjalp med å løfte bort steinen og kjørte kvinnen til en dyreklinikk rett ved, forteller hun. De er fremme kun ti minutter etter ulykken.

Der fikk hun beskjeden hun fryktet.

– Døde momentant

– Toby har trolig dødd med en gang steinen traff den, sier Hedda Sveum Ødegårdstuen som er klinikkassistent ved Petrus Veterinærer.

Hun var på jobb da kvinnen og Toby kom til Dyreklinikken. Den ligger bare noen få hundre meter fra gravplassen.

– Jeg har tidligere observert at det er løse gravsteiner på gravplassen og tenkt at «oi, dette kan være farlig». Derfor lufter jeg aldri min egen hund, eller hunder vi har inne som pasienter, der, sier Ødegårdstuen til Aftenposten.

Etter at Toby var konstatert død, gikk hun sammen med kvinnens far og bror for å se på gravsteinen.

– Det så ut som den hadde vært feste bolter som hadde rustet opp, sier Ødegårdstuen.

Gikk daglige turer på kirkegården

Kvinnen som eide Toby, fikk den for tre måneder siden og gikk tur med den hver eneste dag på kirkegården. Hun og faren ønsker nå fokus på sikringen av steinene slik at det ikke skjer igjen.

Hammer mener at steinen kunne like gjerne truffet datteren på beina, slik at hun hadde blitt alvorlig skadet.

Gravsteinen på Gamle Aker kirkegård med avrustede bolter. Steinen skal ha veltet og tatt livet av en fem måneder gammel valp fredag.

Blodspor på gravsteinen som skal ha veltet og tok livet av en hund på Gamle Aker kirkegård fredag.

Det er Gravferdsetaten i Oslo som steller med gravene i Oslo. De svarer foreløpig ikke på spørsmål om ansvar og rutiner for sikring av gravene.

– Vi vil svare på alle spørsmålene på mandag, når vi har fått undersøkt saken, sier kommunikasjonsrådgiver Anne Lene Unhjem Røvde.

På generelt grunnlag viser hun til paragraf 26 i gravplassforskriften. Den sier at det er eieren av graven selv er ansvarlig for at den ikke forfaller og er til fare for andre. Dette budskapet har også nådd kvinnens familie da de tok kontakt med etaten.

– Det høres helt feil ut at de kan skyve fra seg ansvaret. Det er en åpen og offentlig kirkegård, sier Hammer.

Etaten kommer tilbake til saken mandag.