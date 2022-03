I over 80 år har Oslo-parken hatt midlertidige serveringstilbud. Nå ønsker lokale krefter en ny plan.

Den populære parken på St. Hanshaugen har stått uten et permanent serveringssted i flere tiår. Et arkitektkontor håper at innbyggerforslag skal få fortgang i saken.

Slik håper arkitektkontoret at et permanent serveringssted vil se ut.

3. mars 2022 12:07 Sist oppdatert nå nettopp

I fjor ble uteserveringen på St. Hanshaugen revet. Bygget var i dårlig stand. Kommunen har fått et midlertidig tilbud på plass, men lokale krefter ønsker en permanent løsning.

Tidligere har det stått et stolt bygg midt på plassen. Det het Hasselbakken, og brant ned i 1936. Siden har ikke serveringstilbudet på St. Hanshaugen blitt helt permanent.