Raymond Johansen i nyttårsintervju: - Vi kan ikke stenge ned hele samfunnet på grunn av intensivkapasiteten

– Oslo skal ikke være nedstengt én dag mer enn nødvendig, sier byrådslederen. Han ønsker seg en ny debatt om nytten av tiltakene.

Raymond Johansen i Valdres, på tur med hunden Xavi.

31. des. 2021 19:16 Sist oppdatert nå nettopp

Raymond Johansen feirer nyttår på hytta, sammen med familien og hunden Xavi. Byrådslederen i Oslo tar seg likevel tid til et nyttårsintervju med Aftenposten, på telefon fra Valdres.

Han har ett viktig ønske for det neste året: at Oslo kan åpne igjen. Helst så fort som mulig.

– Jo lenger nedstengningen varer, jo større vil mistenksomheten mellom mennesker bli. Vi blir bedt om å holde avstand, om å oppsøke færrest mulig sosiale arenaer. Da blir vi mistenksomme mot hverandre, sier Johansen.

Han mener debattene der noen grupper får skylden for pandemien, er et tegn på at tilliten blir svekket.

– Først var det skituristene. Så var det innvandrerne og russen. Nå er det de uvaksinerte. Jo lengre vi har nedstengning, pandemi og usikkerhet, jo mer øker konfliktnivået i samfunnet, sier byrådslederen.

– Kan ikke fortsette veldig mye lenger

Johansen sier han støtter smitteverntiltakene som gjelder nå. Det er nødvendig å skaffe mer kunnskap om omikronvarianten, sier han.

– Men vi kan ikke fortsette så veldig mye lenger. Jeg har sagt det før, og jeg sier det nå: Oslo skal ikke være stengt en eneste dag mer enn nødvendig, sier han.

Byrådslederen minner om at det er én viktig forskjell denne gangen. Nå er befolkningen vaksinert, mange med tre doser. Oslos befolkning er langt bedre beskyttet mot viruset.

Bølgen var over før tiltakene kom

For tallene er entydige. Beskyttelsen mot koronaviruset blir stadig bedre. Svært få fullvaksinerte blir lagt inn på sykehus. Da deltavarianten spredte seg i høst, ble ikke bølgen av innleggelser så stor som mange fryktet. Årsaken er den tredje vaksinedosen.

Effekten er så stor, at det er mulig å se den i tallene over innlagte på sykehus, uke for uke. Antallet fullvaksinerte innlagt på sykehus begynte å falle lenge før regjeringen innførte smitteverntiltak.

De første inngripende tiltakene kom 9. desember. Så strammet regjeringen inn den 14. desember (skravert grått i grafen under).

Innleggelsene blant fullvaksinerte begynte å falle flere uker før tiltakene var på plass:

Overlege ved Folkehelseinstituttet Preben Aavitsland forklarer at det er to ulike mekanismer som har styrt innleggelsene i de to gruppene i høst. For de vaksinerte har den tredje vaksinedosen bremset innleggelsene.

Innleggelser blant vaksinerte «var et problem blant de eldre i høst», skriver Aavitsland i en e-post til Aftenposten.

«Problemet ble mindre da vi kom i gang med booster-vaksineringen», skriver han.

Det betyr tredje vaksinedose.

For de uvaksinerte har derimot tiltakene mot smittespredning hatt mer å si.

«Nedgangen blant de uvaksinerte i uke 51 er mer en gjenspeiling av smitte i samfunnet», skriver Aavitsland.

– Mitt mål er å åpne så raskt vi kan

Tiltakene er begrunnet på flere måter. Regjeringen har sagt at tiltakene er nødvendige for å beskytte helsevesenet mot å bli overbelastet, også mot andre luftveisinfeksjoner som influensa og RS-virus. Det var den viktigste begrunnelsen for tiltakene som ble innført 9. desember.

I tillegg er den nye omikronvarianten svært smittsom, og sprer seg raskt. Det var viktigste grunn for de langt strengere tiltakene, som trådte i kraft uken etter.

Raymond Johansen mener det nye året må begynne med en debatt om tiltakene.

– Vi må få mer diskusjon om forholdsmessigheten, sier Johansen.

Med det mener han at nytten av smitteverntiltakene må veies opp mot kostnadene.

– Du er blant dem som mener at vi bør gi det vanlige livet litt mer vekt, er du ikke?

– Ja, jeg er det. Akkurat nå er det viktig å få kunnskap om omikron. Men mitt mål er at vi skal åpne så raskt vi kan, sier han.

Det er foreløpig usikkert nøyaktig hvor farlig omikronvarianten er. Foreløpige funn tyder på at omikron er langt mer smittsom, men at viruset samtidig sender færre til sykehus. De fleste blir mindre alvorlig syke. Omikron ble den dominerende varianten i Norge i romjulen.

– Må akseptere en viss risiko

Johansen mener diskusjonen må ta utgangspunkt i at de aller fleste nå er mye bedre beskyttet mot koronaviruset. Da er spørsmålet hva vi skal gjøre med den risikoen som vi ikke blir kvitt, selv med vaksinene.

– Vi kan ikke ha et samfunn hvor vi har null risikotoleranse. Det har vi aldri hatt. Vi må akseptere en viss risiko, sier han.

Byrådslederen mener det også gjelder spørsmålet om kapasiteten på sykehusene.

– Jeg skjønner at intensivkapasiteten diskuteres, og det kanskje er så sprengt at det presser ut andre, helt nødvendige operasjoner. Men det kan ikke fortsette sånn. Vi kan ikke stenge ned hele samfunnet på grunn av intensivkapasiteten. Det er også en diskusjon om vi skal ta den risikoen, sier han.