Ba Oslo-folk spare på vannet. Nå har vannbruken gått ned 10-15 prosent.

Men krisen er ikke avblåst, ifølge Oslo kommune.

Vannstanden i Maridalsvannet er mye lavere enn den pleier på denne tiden av året. Nå er magasinfyllingen på ca. 69 prosent. Normalt ligger den på 91 prosent på denne tiden av året.

3. juni 2022 14:50 Sist oppdatert én time siden

En snøfattig vinter og en rekordtørr vår går hardt utover Oslo kommunes kanskje mest sårbare punkt: Vannforsyningen.

Det merkes i Oslos drikkevannskilde, Maridalsvannet. Vannstanden synker. Og Oslo kommune er bekymret. Vi har nemlig ikke en reserveløsning. Den er først på plass i 2028.

I begynnelsen av mai sendte Oslo kommune ut en SMS til alle byens innbyggere med en klar oppfordring: Spar på vannet. Dusje kortere. Trykk på den lille knappen på toalettet. Skru av kranen mens du pusser tennene.

Lyttet vi? Ja, skal vi tro nye tall fra kommunen.

– Folk har vært flinke til å bruke mindre

Vannforbruket har gått ned 10–15 prosent.

Det handler om summen av flere ting, forteller Frode Hult, seksjonsleder i Vann- og avløpsetaten.

– Folk har vært flinke til å bruke mindre. Det er vi veldig glade for. De har tatt samfunnsansvar og vært med på dugnaden. I tillegg har både offentlige og private virksomheter vært mer nøye med vannforbruket, sier Hult.

For det var ikke bare innbyggerne som gikk i sparemodus. Også kommunen tok grep om eget vannforbruk ved å nedskalere vårrengjøringen, droppe daglig bussvask og slå av fontener.

Hult forteller at folk også ringer inn og melder ifra om vannlekkasjer oftere enn vanlig.

Krisen er ikke avblåst

Betyr det at krisen er avblåst, og at vi igjen kan ta lange dusjer med god samvittighet? Nei, ifølge Hult. Heller ikke regnbygene den siste uken har bedret situasjonen nevneverdig.

– Vi er fremdeles avhengig av en lengre nedbørsperiode innover i Marka. Men regnet har sørget for at magasinfyllingen ikke har sunket nevneverdig. Det er positivt, sier Hult.

Derfor er det viktig at folk fortsetter å være sparsommelige med vannet, påpeker kommunen. På den måten lagrer vi vann i «banken» og unngår at situasjonen forverrer seg slik at nye tiltak må innføres.

Vannstanden er nå på 69 prosent. Vanligvis ligger den på 91 prosent på denne tiden.