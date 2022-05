Nå kan dette ikoniske huset bli fredet - rett før salg

DNB hadde lagt arkitektperlen ut for salg. Så tok Riksantikvaren kontakt og ville frede boligen – midt i salgsprosessen.

Huset som er tegnet av Wenche og Jens Selmer er «en arkitektonisk perle», ifølge Finn-annonsen.

20. mai 2022 17:31 Sist oppdatert 18 minutter siden

På ett plan med trematerialer og store vinduer ligger boligen til to av etterkrigstidens mest kjente arkitekter. Wenche og Jens Selmer tegnet selv sitt eget hjem.

Nå har to barnebarn lagt barndomshjemmet Trosterudstien 1 ut for salg. Prisantydning: 22 millioner kroner. «En arkitektonisk perle», ifølge Finn-annonsen.

Den 1556 m² store tomten ligger på Gråkammen i Oslo og beskrives som både solrik og skjermet. Annonsen ble lagt ut i begynnelsen av mai.

Byantikvaren i Oslo var blant dem som oppdaget det unike salgsobjektet, som allerede står på deres gule liste. De tok så kontakt med Riksantikvaren. Og vips – så var en fredningsprosessen i gang.

– Vi mener det er viktig at folk som er interesserte i eiendommen er kjent med at bygningen har verdier som det er verdt å ta vare på for fremtiden.

Denne informasjonen må komme før et salg, sier Riksantikvar Hanna Geiran til Aftenposten.

Wenche Selmers hus fra 1963 ble lagt ut for salg i begynnelsen av mai i år. Den er sett på som et stykke viktig arkitekthistorie.

– Skal ikke sette glassklokke over huset

Geiran forteller at Wenche Selmers hus er en svært viktig bygning i norsk arkitekturhistorie. De tilhører arkitekturstilen modernisme. Selmer var opptatt av bokvalitet, god terrengtilpasning og nærhet til naturen.

Huset er prisbelønt og et forbilde for mange norske arkitekter, ifølge henne.

– Riksantikvaren mener at huset har høy arkitektonisk, arkitekturhistorisk og kulturmiljøverdi. Huset har vært i familiens eie, og blitt tatt vare på, fortsetter Geiran.

Så hva skjer nå? Hva betyr det at en fredningsprosess er i gang?

– Melding om oppstart av fredningssak er første steg i en prosess der vi, sammen med eier, blant annet skal vurdere omfang av fredning, utdyper Riksantikvaren.

En fredningssak består av flere formelle steg, der blant annet offentlig høring inngår. Men Riksantikvaren ønsker en rask avklaring av fredningsverdi og fredningsomfang.

– Dette skal vi selvsagt ha kontakt med eier om, sier Geiran.

Betyr det at den nye heldige eier ikke vil kunne gjøre noen endringer på huset?

– En eventuell fredning betyr ikke at vi setter en glassklokke over Wenche Selmers hus. Det skal være mulig å gjøre endringer. Men vi mener altså at de store verdiene i huset må tas vare på for fremtiden, sier hun.

Wenche Selmers hus ble ferdigbygget i 1963. Samme år ble det tildelt Sundts premie for god arkitektur.

Fakta Wenche Selmers hus Tegnet av arkitektparet Selmer

Ligger på Gråkammen/ Vettakollen i Oslo

Tildelt Sundts premie for god arkitektur i 1963, samme år som det var ferdigstilt

Publisert en rekke ganger. Yndet destinasjon for arkitektstudenter og utenlandske arkitektpilegrimer.

Huset er vernet og står på Byantikvarens gule liste Vis mer

– Timingen er litt uheldig

Hugo Netland er eiendomsmegler for DNB og en av de to ansvarlige for salget.

Han bekrefter at Riksantikvaren tok kontakt med både dem og arvingene onsdag forrige uke, med ønske om å frede eiendommen.

Da Riksantikvaren tok kontakt, var salgsprosessen godt i gang.

– Timingen er litt uheldig, men Riksantikvaren har vært samarbeidsvillig og mange av de potensielle kjøperne har vært forståelsesfulle da boligen var på gul liste fra før.

Netland sier de fleste forstår ønsket om å frede boligen.

– Wenche Selmers hus og løsninger, det er det vi selger. De fleste har forstått det etter at de er varslet om at Riksantikvaren har tatt kontakt.

Megleren sier at en fredning vil begrense endringer inne og ute, men at omfanget ikke er klart.

– Hvis boligen blir fredet, så er det ikke sånn at du ikke kan røre en spiker. En fredning fører med seg fordeler i form av støtteordninger, og noen ulemper med tanke på begrensede muligheter for endringer.

Netland sier de har hatt god respons på boligen. Selv om han har lang fartstid i bransjen, er det ikke hver dag et sånt hus dukker opp.

Huset byr på så mange skjulte finesser du sjelden ser, sier Netland.

– Trefjøler, skjulte skap, lysskjerming på lamper, innvendige skyvevegger så du enkelt kan dele huset i flere soner. Alt er gjennomtenkt.