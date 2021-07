Bannere på Karl Johan og stopp i kollektivtrafikken: Oslo gjøres klar til 22. juli-markering

All kollektivtrafikk stopper i ett minutt kl. 19. Rådhusklokkene skal samtidig slå 77 slag til minne om terrorofrene.

«Vi glemmer aldri», står det på bannerne som kom opp i Oslo sentrum mandag. Foto: Monica Strømdahl

20. juli 2021 16:07 Sist oppdatert nå nettopp

Torsdag er det ti år siden terrorangrepet mot regjeringskvartalet og Utøya. 77 personer mistet livet. De aller fleste var unge folk på Utøya. Både regjeringen og Oslo kommune har lenge planlagt tiårsmarkeringen for angrepet.

Mandag kom det opp bannere i Karl Johans gate med budskapet «Vi glemmer aldri».

– Det er veldig viktig for Oslo å markere 10-årsdagen for 22. juli.

Det sier byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) til Aftenposten. Han har en sentral rolle under markeringen.

– Ordføreren og jeg inviterer til en mottagelse i Rådhuset for de berørte av 22. juli. Tanken er at overlevende etterlatte og berørte skal få en liten pustepause, og det er også et tilbud til dem som kanskje ikke ønsker å være med på så mye annet.

Torsdag blir det markeringer flere steder for å minne ofrene etter angrepet 22. juli. Foto: Monica Strømdahl

Stans i kollektivtrafikken

I forbindelse med de 77 slagene fra rådhusklokkene klokken 19 blir all kollektivtrafikk stoppet i ett minutt.

– Bussene vil for eksempel kjøre til et egnet sted der de kan stoppe, sier Benjamin Øveraas, pressevakt i Ruter.

Raymond Johansen ønsker at så mange som mulig deltar:

– Jeg håper alle som er i sentrum og ellers i byen, stopper opp under disse slagene for å minnes, hedre og huske, og gjerne også under «Til ungdommen» etterpå, sier han.

Montere ved Olav Vs gate utenfor Rådhuset vil vise utstillingen «Rosetoget» fra torsdag og tre uker fremover.

Torsdag blir det også markering i regjeringskvartalet fra klokken 9. Programmet kan følges digitalt. Der skal blant andre statsminister Erna Solberg holde tale. Det blir også navneopplesning for å minnes ofrene.

Stoltenberg holder tale

I forbindelse med markeringen i Oslo domkirke på formiddagen vil trikketrafikken ved kirken bli berørt. Trafikken blir stengt ved 11-tiden i forbindelse med markeringens start. Og så blir det et kort opphold ved avslutningen.

Jens Stoltenberg, som var statsminister da angrepet skjedde, skal tale i Domkirken.

Ved gudstjenestens slutt, kl. 12.00-12.05, vil kirkeklokker over hele landet ringe.

Her kan du se regjeringens program for dagen.

