Olympen restaurant er solgt

Ærverdige Olympen på Grønland i Oslo har fått nye eiere.

Olympen restaurant har fått nye eiere. Foto: Borgen, Ørn / Aftenposten

10 minutter siden

I fjor ble det kjent at Nevzat Arikan hadde lagt ut Olympen for salg for på berge resten av sitt restaurantimperium. Arikan driver blant annet Txotx, Nedre Foss Gård, Happolati og Arakataka.

Olympen, populært kalt «Lompa», ble oppført av Schous bryggeri i 1892. I 2007 ble det åpnet som Olympen Mat & Vinhus AS etter flere år med oppussing.

Mandag ble det kjent at Arikans selskap Rodeløkka Invest AS selger stedet til Fru Haugans Holding AS. I en pressemelding sier selskapets direktør Ellen Løvold Strand at arbeidet Arikan har lagt ned i restauranten, er formidabelt.

– Vi skal bygge videre på dette og løfte restauranthuset til nye høyder, uttaler Strand.

Olympen i Grønlandsleiret 15 har i snitt hatt en omsetningen på rundt 30 millioner kroner de siste årene. Stedet har rundt 30 ansatte. Foto: Signe Dons

I nesten 130 år har det vært servert underholdning, mat og drikke på Olympen. Forretningsutvikler Sverre Haakon Løvold Strand i Fru Haugans Holding AS sier de skal legge til rette for at restauranthuset utvikler seg i den retningen markedet etterspør.

Salget av spisestedet inkluderer også nattklubben Pigalle, uteserveringen og lokalene i tredje etasje.

Fru Haugans Holding driver Fru Haugans Hotel i Mosjøen. Det er Nord-Norges eldste hotell med historie tilbake til 1794. Her er Ellen Løvold Strand hotelldirektør og femte generasjons innehaver.

De nye eierne tar over Olympen 1. april, men åpningsdato er ikke fastsatt.