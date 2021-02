Langer ut mot Raymond Johansen: – Ta nå ansvar for egen by. Ærlig talt!

Heidi Nordby Lunde (H) mener Oslos byrådsleder legger skylden på regjeringen.

Heidi Nordby Lunde (H) er ikke imponert over Raymond Johansen. Foto: Vidar Ruud, NTB

9. feb. 2021 19:00 Sist oppdatert 7 minutter siden

Tirsdag gikk Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ut og krevde at kommunen må få tilbake kontrollen over tiltakene i hovedstaden. Han vil sette en stopper for at regjeringen styrer tiltakene lokalt. Nå møtes byrådslederen med krass kritikk fra Oslo Høyres leder.

– Tiltaksbyrden i Oslo blir tung når byrådet ikke gjør jobben sin, sier stortingsrepresentant og Oslo Høyre-leder Heidi Nordby Lunde (H) til Aftenposten.