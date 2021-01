Lørdag sa byrådslederen at Oslo-skolene ville åpne mandag. Nå innrømmer han at han var for optimistisk.

– Jeg er glad for at vi klarer å holde våre barnehager og skoler åpne fra mandag, sa Raymond Johansen lørdag. Søndag innrømmer han at han var for optimistisk.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) innrømmer at han var litt kjapt ute med å si at de fleste barnehager og skoler i Oslo ville holde åpent mandag. Foto: TERJE PEDERSEN

Marianne Stensland

Sigrid Gausen Journalist

24. jan. 2021 19:03 Sist oppdatert nå nettopp

Smitteutbruddet i Nordre Follo fikk raskt konsekvenser for Oslo. Lørdag ble de strengeste tiltakene siden koronaviruset kom til landet iverksatt i hovedstaden og ni andre kommuner.

Det innebærer blant annet en overgang til rødt nivå for barnehager og barneskoler. Ungdomsskoler og videregående skoler har hatt rødt nivå siden nyttår.