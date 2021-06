Har du lagt merke til at Oslo er full av dette? Her er grunnen.

Det du nå vasser i på fortau og gater, vitner om en særdeles fruktbar sesong for en rødlistet tresort.

Folk vasser nærmest i almefrø i Oslo. Her fra Suhms gate. Foto: Olav Olsen

13. juni 2021 10:23 Sist oppdatert nå nettopp

De lysbrune, knusktørre flakene som nå fyller, fortau, gater, balkonger og parker har fått mange til å lure. For hva er dette egentlig? Et fenomen som tyder på at noe er galt i naturen?

– Absolutt ikke, svarer biolog ved Naturhistorisk museum, Kristina Bjureke.