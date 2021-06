For disse elevene har mer enn halvparten av skoledagene siden jul vært heldigitale eller på rødt nivå.

Stengte skoler, rødt nivå og streik har ført til mindre fysisk undervisning. I tillegg ble muntlig og skriftlig eksamen avlyst. – Elever, lærere og foreldre er slitne. Situasjonen må jobbes med på en langsiktig måte, sier skoleforsker.

Stian Aaseng og Elise Fiskum leverer inn bøker til lærer Yousra Cherif på Hauketo skole. Til høsten begynner de på videregående skole. Foto: Dan P. Neegaard

13 minutter siden

Fredag var siste skoledag før sommerferien etter et spesielt skoleår med mye hjemmeundervisning.

For 6362 elever i Oslo betød det også siste dag på grunnskolen. Til høsten venter en form for videregående utdanning for de aller fleste.