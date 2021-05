To skadet etter slagsmål i Frognerparken

To unge menn er skadet, sannsynligvis med kniv, etter et slagsmål i Frognerparken i Oslo mandag kveld. Politiet leter etter gjerningspersonene.

To personer er skadet med stikkvåpen i Frognerparken. En av disse skal være alvorlig skadet. Gjerningspersonene er ikke pågrepet. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

18. mai 2021 05:55 Sist oppdatert nå nettopp

– Skadene er påført med stikkvåpen eller skarp gjenstand, bekrefter operasjonsleder Sven Christian Lie i Oslo politidistrikt overfor NTB.

Politiet fikk beskjed om hendelsen rett etter kl. 22 og har store styrker på stedet. Også hundepatruljer har vært benyttet.

Innsatsleder Steinar Bjerke forteller til Avisa Oslo at det er snakk om et større slagsmål og beskriver de to skadede som «gutter». Mange skal ha vært involvert, men ikke russ.

Politiet hadde i natt store styrker i Frognerparken og søkte etter mulige gjerningspersoner. Foto: Ørn E. Borgen

Etterlyser vitner

Voldshendelsen har trolig skjedd i nærheten av Monolitten. En av de skadede betegnes som alvorlig skadet. Skadene skal være på overkroppen.

– De to skadede er kjørt til sykehus og får behandling der. Ingen er pågrepet. Saken er nå gått over i etterforskningssporet, opplyser operasjonsleder Sven Christian Lie i Oslo politidistrikt til Aftenposten tirsdag morgen.

Politiet går nå igjennom overvåkingskameraer i området – og ber også om hjelp fra ungdommer som var i parken i natt.

– I dagens samfunn har jo mobiltelefonene fantastiske kameraer, så hvis noen har dokumentert noe av det som skjedd, er vi interessert i det, sier Lie.

Tror koronastengte utesteder førte til utefest

– Det skal ha vært svært mange berusede ungdommer i parken i går og ikke noe synlig politi. Ble politiet tatt på sengen av denne utendørsfestingen på nasjonaldagen?

– Det vil jeg ikke si. Vi kan ikke være på ethvert sted til enhver tid. Vi jobber over et bredt felt med begrensede ressurser. Vi har nok fått en viss koronaeffekt med at utestedene har vært stengt, medgir operasjonsleder i Oslo-politiet.

Oslo politidistrikt opplyser at det natt til tirsdag også kom inn mange meldinger om festbråk og støy fra privatadresser, men at det ikke ble varslet om bråk og store ansamlinger utendørs andre steder i byen.