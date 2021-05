Politiet satte opp veisperring ut av Bygdøy etter store utendørsfester

Rundt 22-tiden lørdag kveld ble det satt opp veisperringer ut av Bygdøy. Politiet stoppet biler etter tips om straffbare handlinger under utendørsfester.

Lørdag kveld ble det i en kort periode satt opp veisperringer ut av Bygdøy. Bildet er tatt i 23-tiden. Foto: Henning Carr Ekroll

Anslagsvis 200–300 ungdommer hadde lørdag kveld samlet seg ved Huk på Bygdøy i Oslo.

Politiet dro til stedet etter meldinger om høy musikk og beruset ungdom. Det forteller operasjonsleder Tor Gulbrandsen til Aftenposten.

Aftenposten omtalte tidligere lørdag kveld at politiet hadde sendt flere patruljer og politibåter til Bygdøy etter meldinger om festing.

Rundt 22-tiden ble det en periode satt opp veisperringer ut av Bygdøy.

– Dette var for å sjekke forholdene etter meldinger om straffbare handlinger på utendørsfestene, sier Gulbrandsen.

Lørdag kveld ble det i en kort periode satt opp veisperringer ut av Bygdøy. Bildene er tatt i 23-tiden. Foto: Henning Carr Ekroll

Han forteller at mange av ungdommene som var til stede på utendørsfestene, var tungt beruset.

Politiet har mottatt meldinger om ordensforstyrrelser, og at det muligens var noen som var utsatt for voldtekt under festingen.

– Vi stoppet noen reisende for å undersøke forholdene. Vi har ikke kommet lenger i å oppklare hva som er skjedd.

Gulbrandsen sier at politiet ikke har noe mer informasjon om saken nå, men at de vil komme ut med mer informasjon senere.

Også flere andre steder i landet er det meldt om festbråk.