Plutselig var sommeren tilbake. Og den gode nyheten: Den vil vare ut i neste uke.

Etter regntunge måneder har sommerværet ankommet Østlandet. Det byr på fiskelykke og badeforbud.

Oslo kommune fraråder bading i helgen. Vis mer

Publisert: 02.09.2023 00:22

– Nå får vi mer sol og mindre vind, sier Per- Egil Haga, som er vakthavende ved Meteorologisk institutt.

Fredag ettermiddag lå temperaturen på 22 varmegrader i Oslo. Og gradestokken vil vise det samme lørdag.

– Det er fortsatt litt varme i sola, slik at det blir fine temperaturer over den magiske 20-gradersgrensen. Det er kravet for å kalle det en sommerdag, sier han.

Årsaken til at Østlandet har fått sommervær i september, er at det har kommet en annen værtype enn det kjølige været som var i august og juli måned, forklarer Haga.

Og selv om det vil bli kjøligere på søndag, med en temperatur på 16 grader og regn, mener Haga at sommeren ikke er over ennå:

– Utover i neste uke ser det ut til at det blir varmere luftmasser over sørøstlige deler av landet. Høytrykket vil dominere, slik at det blir noen solrike dager på Østlandet.

Men selv om september byr på varme sommerdager, fraråder Oslo kommune bading i helgen.

130 millioner liter avløpsvann i Oslofjorden

Urenset avløpsvann har rent ut i Oslofjorden fra Alnaelva etter at et avløpsrør ble ødelagt under regnværet sist helg.

– I forbindelse med regnværet forrige helg, har det vært et utslipp av urenset avløpsvann fra Alnaelva. Derfor frarådes bading i sjøen innerst i Oslofjorden og på øyene denne helgen. Det sier talsperson Jean-Yves Manum Gallardo i Vann- og avløpsetaten til NTB.

Det var TV 2 som først meldte at kommunen fraråder bading.

130 millioner liter avløpsvann har rent ut, noe som tilsvarer 16.250 lastebillass. Det skriver NRK.

Lekkasjen har trolig pågått siden søndag, men ble ikke oppdaget før fredag formiddag.

Sjelden fisk i Oslofjorden

Det sommerlige været har varmet opp Oslofjorden. Det har ført til at sjeldne fiskearter har dukket opp.

– Rundt hvert tiende år kommer det mye ansjos fra sør. Når agn kommer, så følger andre fisker etter. Det forklarer artsfisker og fiskeekspert Asgeir Alvestad.

– De havner i Oslofjorden, som er enden av kanalen, sier han.

Strømmene med ansjos, som er på størrelse med en fotballbane, har ført til at det blant annet har kommet uvanlig mye av den sjeldne tunfisken stripet pelamide.

For noen uker siden ble det også sett flyvefisk, noe Alvestad beskriver som veldig sjeldent.

En av de som har hatt fiskelykke, er Vera Kejr. Hun forteller at hun fikk stripet pelamide på kroken to ganger i Bunnefjorden.

Sportsfisker Vera Kejr fikk en stripet pelamide på kroken for to uker siden. Vis mer

Kejr forteller at fiskefeberen tar av når pelamiden kommer til Oslofjorden, fordi det ikke skjer så ofte.

Men når vannet blir kaldere, vil fiskene trekke seg tilbake til varmere strøk, sier Alvestad.