Høyre-topp vil lyse opp Oslos gater under ramadan – lar seg inspirere av London

London har for første gang markert den muslimske høytiden ramadan med lysdekorasjoner i gatene. Neste år bør Oslo følge etter, sier Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg.

30.000 lys ble tent i London tirsdag for å feire starten av den muslimske fastemåneden.

23.03.2023 07:50

«Happy Ramadan» lyste det over Coventry Street ved Piccadilly Cirkus i Londons West End tirsdag kveld.

Londons muslimske ordfører Sadiq Khan tente de 30.000 lysene, som markerte den første «juleaktige» markeringen av den muslimske fastemåneden i Londons gater, ifølge BBC.

Nå vil Høyres byrådskandidat Eirik Lae Solberg at Oslo skal la seg inspirere av London.

– Dette er noe jeg ønsker å få til i Oslo hvis vi vinner valget til høsten, forteller han til Aftenposten.

– London gjorde det i år. Oslo bør følge opp til neste år. Det er litt sent i år, sier Solberg.

Ramadan starter i år på torsdag.

Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg lar seg inspirere av Londons ordfører Sadiq Kahn.

Vil feire flere religiøse høytider

Solberg mener en slik markering vil vise at Oslo er en by der alle er velkommen, og en by som verdsetter og setter pris på mangfoldet.

– Vi bør også gjøre det for andre trosretninger som har mange følgere i Oslo. Det kan være hinduer, det kan være sikher, eller jøder, som det ikke er så mange av, men som har lange tradisjoner her, sier Solberg.

– Det må selvsagt diskuteres med de ulike trosretningene, legger han til.

Han mener det er viktigere med slike tiltak, og peker på en ny IMDI-rapport. Den viser at mange muslimer har opplevd diskriminering og fordommer på bakgrunn av sin tro.

– Ved å vise at Oslo er en by der alle er velkommen, og som verdsetter og setter pris på mangfoldet, så blir vi også en by der flere føler seg hjemme, tror han.

Lysmarkeringen i London var organisert av Aisha Desai, som forteller til BBC at hun var inspirert av lysgatene før jul.

Vil samarbeide med Oslos butikker

Solberg mener en slik markering bør skje i samarbeid med Oslos handelsstand.

– Det er jo mange som feirer Id, og som da kjøper inn gaver og litt ekstra mat på samme måte som i den norske julehøytiden. Jeg tror butikkene i Oslo sikkert vil se muligheten til å få en positiv effekt ut av det. Det vil kunne øke varehandelen også før den høytiden, sier han.

Solberg sier det for eksempel kan pyntes langs Karl Johans gate eller Torggaten.

– Eller et annet sted. Så kunne vi ha kombinert det med banneropphenging langs Karl Johan, som kommunen kan stå for, sier han.

– Det nærmer seg valg, og alle partiene sloss om innvandrerstemmene. Er dette et forsøk på å skaffe flere stemmer fra denne gruppen?

– Nei, vi har latt oss inspirere av London, og jeg håper dette er noe vi kan få bred politisk enighet om. Dette håper jeg gjennomføres uavhengig av hvem som vinner valget, sier han.