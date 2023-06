Oslo har vanningsrestriksjoner – likevel vannes det for fullt i flere kirkegårder

Tirsdag ble det innført restriksjoner mot vanning i Oslo. Dette gjelder også kommunens egne etater. Likevel fortsetter Gravplassetaten å vanne.

Ti spredere var i aksjon på Nordstrand kirkegård torsdag morgen. Vis mer

Mange ble overrasket da Oslo kommune brått innførte restriksjoner mot hagevanning for alle Oslos husstander tirsdag ettermiddag.

Forbudet innebærer vanning av gressplen med hageslange og spreder.

For å vanne planter og busker i hagen, kan man bruke vannkanne.

Nå viser det seg at Gravplassetaten ikke følger forbudet mot vanning med spreder. Etter at saken om vanningsrestriksjoner ble publisert, har flere lesere sendt inn bilder og tips om at det er stor vanningsaktivitet i flere kirkegårder.

Da Aftenpostens fotograf besøkte Nordstrand kirkegård torsdag morgen, var hele ti spredere i drift. Onsdag kveld ble det blant annet vannet i Gamlebyen gravlund og Nordre gravlund.

Gjelder alle

– Restriksjoner på vanning av gressplener gjelder alle, også Oslo kommune.

Det skriver Frode Hult i en e-post. Han er assisterende avdelingsdirektør i Vann- og avløpsetaten.

Restriksjoner på vanning av gressplener gjelder alle, også Oslo kommune. Her kan man se vanning på Nordstrand kirkegård torsdag.

– Mange opplever det som urettferdig at Gravplassetaten fremdeles vanner. Hva sier du til det?

– Oslo kommune forvalter store felles grøntområder med beplantning på vegne av fellesskapet. De største aktørene her er Bymiljøetaten og Gravplassetaten. Gravplassetaten har nyplantet ca. 400.000 blomster som trenger vann. Disse skal selvfølgelig ikke dø, svarer Hult.

– Betyr det at også vanlige folk kan bruke slange eller spreder til å vanne nyplantede blomster?

– Nei, privatpersoner bør ha en overkommelig mengde blomster å vanne. De må vanne med kanne. Det bruker mye mindre vann. Vi forstår at det er litt mer jobb, men det er med på å sikre at vi har vann til de viktigste tingene i våre liv, svarer Hult.

Han legger til at Gravplassetaten vanner mye manuelt, men på grunn av enorme arealer og omfang, så må noe vannes med automatiske vanningssystemer.

– Noe av vannet vil da treffe gressflater når busker og vekster vannes, men det er ikke det primære. Ren vanning av gressplener skal ikke forkomme i noen del av Oslo kommune.

– Har dere tenkt å ta dette opp med Gravferdsetaten?

– Vi har allerede pratet om dette med Gravplassetaten.

Vanning utenfor Stortinget

Det ble torsdag morgen også vannet utenfor Stortinget. Hult presiserer at ingen rene gressflater skal vannes.

– Samtidig så må også Stortinget ta vare på blomster og vekster på vegne av fellesskapet. Dersom disse ikke lar seg vanne manuelt, så må automatiske vanningssystemer tre inn for at blomster ikke skal dø. Det presiseres imidlertid fra oss at de store aktørene som vanner på vegne av fellesskapet, så langt det lar seg gjøre, skal vanne manuelt med kanner.

Her vannes det med spreder utenfor Stortinget torsdag morgen.

– Har dere tenkt å ta kontakt med Stortinget og andre statlige foretak om vanningsforbudet?

– Det er tydelig i vår pressemelding at restriksjoner på vanning av gressplener gjelder alle. Også store offentlige aktører. Blomster og vekster skal imidlertid ivaretas på vegne av fellesskapet. Denne vanningen bør skje etter solnedgang når fordampingen er minst og vanningseffekten er størst, svarer Hult.

Aftenposten sendte tirsdag morgen Stortinget spørsmål om vanningen, men har foreløpig ikke fått svar.

Skylder på teknisk feil

Anne Lene Unhjem Røvde er kommunikasjonsrådgiver i Gravplassetaten. I en e-post skriver hun at etaten bruker de automatiske vanningsanleggene i en begrenset periode på nattetid, når fordampningen er minimal. I tillegg vannes bedene som har stellavtaler for hånd.

– Det har dessverre vært noen tekniske utfordringer med timerne til de automatiske vanningsanleggene, som vi venter reparatør på i dag, og derfor ble det vannet på Nordstrand kirkegård i dag tidlig.

Gravplassetaten har et kontinuerlig fokus på å redusere bruken av drikkevann på alle byens 20 gravplasser. ​

– Videre tester vi ut mindre vannkrevende blomsterarter, samtidig som vi senker gravbedene for at planterøttene lettere skal kunne hente vann ned i jorden. Vanningen er kun begrenset til tiden det tar for blomster å slå røtter.

Det forklarer fungerende leder for avdeling gravplasser, Stein Edvard Nerland.

I 2021 brukte Gravplassetaten 280.000 kubikkmeter med drikkevann.

– I 2022 brukte vi kun 100.000 kubikkmeter drikkevann. Gravplassetaten har ambisjoner om å fortsette den positive utviklingen.