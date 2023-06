Usikker på om politiet i Oslo har nok folk til å løse problemene på Grønland

Det kommer frem etter et krisemøte om situasjonen fredag denne uken.

Raymond Johansen er bekymret over situasjonen på Grønland. Han kalte fredag inn til krisemøte. Til stede var politi, kommune og bydel Gamle Oslo. Vis mer

Aftenposten fortalte nylig at politiet mener at deler av Grønland er «eid» av narkotikaselgere. De mener det er krevende for folk uten rusproblemer å være i området. Det har vakt reaksjoner, også fra byrådslederen.

Raymond Johansen kaller området rundt Olafiagangen «et tilbakevendende problem» i byen.

– Utfordringen er at det mangler voksne edru mennesker her.

Han viser til at de forsøkte å lage en lekepark under broen, men at denne står tom på ettermiddag og kvelder.

Johansen kalte før helgen inn til krisemøte om situasjonen. Han krever at noe gjøres.

Et sentralt tema på møtet var ikke bare mangel på voksne, men mangel på politi.

Vil ha mer patruljering

På møtet kom det frem at politiet har opp mot hundre prosent oppklaring i saker, sier byrådslederen. Samtidig får de kritikk av naboer for å ikke rykke ut eller være mer til stede.

Kriminaliteten har gått ned, sier Johansen, men det er fortsatt bekymringsfullt at det skjer en rekke alvorlige hendelser her.

Tirsdag denne uken var det en skyteepisode ved Grønland T-banestasjon. Ingen ble skadet, men flere personer er siktet i saken. Torsdag sa politiet at de etterforsket tre saker hvor kvinner hadde blitt overfalt i Grønland-området. Mannen ble senere fengslet.

Løsningen er mer patruljering, mener Johansen. Han spør samtidig om politiet i Oslo har nok folk og ressurser til å løse problemene.

Byrådslederen viser til at det bare i neste uke er 130 arrangementer i sentrum som krever politi-nærvær. Det er bra med aktivitet, sier byrådslederen, men det er mye.

– Jeg er usikker på om politiet er riktig dimensjonert til å gjøre alt de er pålagt å gjøre i en hovedstad.

– Det sier seg selv at politiet ikke kan være alle steder på én gang, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Han spør seg om politiet har nok folk i hovedstaden.

Johansen retter dermed pekefingeren mot Justisdepartementet og regjeringen.

Regjeringen: – Urovekkende

Statssekretær i Justisdepartementet, Geir Indrefjord, svarer Aftenposten i en e-post søndag.

– Åpenlys kriminalitet skaper utrygghet og er aldri akseptabelt. Den situasjonen vi ser i deler av Grønland nå er urovekkende, og det er riktig av politiet å prioritere dette fremover, skriver han.

Indrefjord viser til at regjeringen styrket politiet med 200 millioner kroner i 2021. 40 av disse gikk til å bekjempe organisert kriminalitet og gjengkriminalitet i Oslo, sier han.

Han legger til at vi står i en krevende økonomisk tid, og at politiet har varslet om et stramt budsjett i 2023.

Samtidig sier han at politiet skal få 550 millioner mer i 2023 etter at forslaget til revidert nasjonalbudsjett ble vedtatt i Stortinget fredag.

Skjer åpent og ulovlig dopsalg

Til Aftenposten sier naboer og folk som jobber på Grønland, at situasjonen har vært ille lenge. På spørsmål om det har vært noen faktiske endringer, sier Johansen at det har vært tydelig over tid at det skjer åpent og ulovlig dopsalg i området.

Han understreker selv at han har tillit til politiet, og sier at Grønland skal få eget nabolagspoliti til høsten. Et slikt finnes allerede på Tøyen.

– Mitt inntrykk er at dette fungerer. Politiet er mye til stede i nærmiljøet, også til fots, med uniform.

Mange på Grønland er fornøyde. Det er stor aktivitet, men narkosalg er ulovlig og må gjøres noe med, er budskapet fra Raymond Johansen.

Frem til det lover byrådslederen forsterket tilstedeværelse fra politiet gjennom sommeren. Selv vil han følge situasjonen tett med flere oppfølgingsmøter.

– Alle skal føle seg trygge. Det er utgangspunktet vårt. Vi må ta dette på aller største alvor.