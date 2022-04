Oslo sier nei til fengsel på Bredtvet. Nå vil regjeringen jobbe for å legge nytt fengsel utenfor Oslo.

Flertallet i bystyret har talt: De vil ikke ha fengsel på Bredtvet. Det betyr at nytt fengsel trolig må legges utenfor Oslo, ifølge regjeringen.

Dagens fengsel på Bredtvet er omkranset av et skogholt og har store rekkehusområder som nærmeste nabo.

28. apr. 2022 15:21 Sist oppdatert nå nettopp

Oslo fengsel skal flytte fra Grønland. Det er iallfall planen. Men hvor det nye høysikkerhetsfengselet skal ligge, har vært en lang og betent strid. Justisdepartementet og Statsbygg har lett vel og lenge etter ny tomt – både i og omkring Oslo.

Statsbygg er ikke i tvil om hvilken tomt de mener er best egnet: Bredtvet i Groruddalen. Der ligger det i dag et fengsel for kvinner.

Men protestene har vært massive – både fra nabolag og lokalpolitikere. Onsdag kom nyheten om at flertallet i Oslo bystyret er imot å bygge nytt fengsel der. Det skriver Avisa Oslo.

Det kan bety spikeren i kisten for nytt fengsel på Bredtvet – og for at fengselet legges innenfor Oslo kommune.

Vil trolig ikke kunne plasseres i Oslo

Det var Oslo Høyre som sikret flertall for at skogen som omkranser dagens fengsel på Bredtvet skal sikres som friområde.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) skal ifølge Avisa Oslo ha informert Justisdepartementet om bystyrets ønske tirsdag denne uken.

Men: Til syvende og sist er det regjeringen som bestemmer hvor fengselet skal ligge. Vil de lytte til Oslos politikere?

– Når Oslo kommune ikke ønsker et nytt fengsel på Bredtvet, vil et nytt fengsel etter alt å dømme ikke kunne lokaliseres i Oslo.

Det skriver justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i en e-post til Aftenposten og fortsetter:

– Det haster å finne en tomt for et nytt fengsel, og jeg vil nå arbeide videre med utgangspunkt i at nye fengselsplasser legges utenfor Oslo kommune.

– Det er nesten euforisk

Det er naboene i Nedre Kalbakken borettslag svært glade for. De har kjempet en lang kamp mot planene. Nå kan de trolig puste lettet ut.

– Det er nesten euforisk. Vi mener det er en viktig og riktig avgjørelse, sier Odd Arne Eriksen. Han sitter i styret i Nedre Kalbakken borettslag og forteller at skogområdet brukes flittig av både barn og dyr.

– Det vokser dessuten enorme mengder villbringebær der, sier Eriksen.

Da Aftenposten møtte noen av naboene i Nedre Kalbakken borettslag i 2020 hadde de allerede kjempet en lang kamp mot planene om å legge nytt høysikkerhetsfengsel i nærskogen deres.

Også Caroline Ringstad Schultz i aksjonsgruppen Bevar Bredtvetskogen er fornøyd med de nye signalene fra regjeringen.

– Vi er veldig fornøyde. Det er mange som har jobbet hardt for dette, sier hun. Men både Schultz og Eriksen tør ikke ta gledene på forskudd.

– Vi føler oss ikke helt rolige før en ny tomt er funnet, sier Eriksen.

– Det har vært mye frem og tilbake, så vi er avventede inntil vi får en endelig beslutning, sier Schultz.

– Tre års kamp er nå kronet med seier

Også stortingsrepresentant og finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski, har vært svært engasjert i debatten om Bredtvet:

– Tre års kamp er nå kronet med seier. Vi får beholde Bredtvetskogen. Jeg tror ikke det har gått en måned uten at SV har tatt opp denne saken enten i de berørte bydelsutvalgene, i bystyret eller på Stortinget, skriver hun i en e-post.

Hun påpeker at det er første gang på lenge at folk i Groruddalen har klart å samle seg til en skikkelig kamp, stått i den over tid og vunnet.

– Jeg gleder meg til å gå meg en tur i skogen nå i helgen og vite at skogen og grøntområdene blir bevart i fremtiden.