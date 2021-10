Fire personer siktet for ulovlig våpenbesittelse. Alle kobles til kriminelt miljø fra Mortensrud.

Dette flyfotoet fra 2005 viser et område ved Mortensrud i Oslo. De fire personene som nå er siktet for ulovlig våpenbesittelse knyttes alle til Mortensrud.

Fire menn ble torsdag varetektsfengslet for ulovlig oppbevaring av skytevåpen. Flere skyteepisoder den siste tiden kobles til miljøet mennene kommer fra.

21. okt. 2021 19:44 Sist oppdatert 41 minutter siden

Fire menn ble denne uken pågrepet og siktet for ulovlig oppbevaring av skytevåpen. Mennene som er i slutten av 20-årene ble torsdag fremstilt for varetektsfengsling. Tre av dem er fengslet, mens for den fjerde foreligger det ikke noen kjennelse ennå.

Politiet og Oslo tingrett mener det er skjellig grunn til mistanke mot alle fire mennene. Alle kobles til et kriminelt miljø på Mortensrud, etter det Aftenposten får opplyst av politikilder med kjennskap til dette miljøet.

To av mennene erkjenner ikke straffskyld. En tredje mann erkjenner straffskyld. Det bekrefter mannens advokat Øystein Storrvik, som forsvarer mannen. Hvordan den fjerde mannen stiller seg, er foreløpig ikke kjent.

Advokat Annette Barlinn forsvarer en av de to som ikke erkjenner straffskyld.

– Han erkjenner ikke straffskyld, og han stiller seg uforstående til at han skal fengsles på dette grunnlaget, sier hun.

Alle fire ble torsdag varetektsfengslet i minst fire uker.

Alle fire ilagt brev- og besøksforbud

Aftenposten har fått tilgang til kjennelsene fra Oslo tingrett. Alle fire blir ilagt brev- og besøksforbud i hele fengslingsperioden, og må sitte isolert i to uker.

«Retten finner at det av hensyn til etterforskningen, sakens art og alvor og faren for bevisforspillelse, er nødvendig at siktede ikke gis anledning til direkte eller indirekte å kommunisere med andre involverte. Siktede undergis derfor full isolasjon i inntil to uker», heter det i en av kjennelsene fra tingretten.

«Dersom siktede løslates mener retten at det foreligger sannsynlighetsovervekt for at siktede vil benytte seg av muligheten til å kontakte andre og dermed forspille bevis i saken», heter det videre.

Funn av skytevåpen

Politiadvokat Kristin Feed ønsker i utgangspunktet ikke å kommentere saken, men bekrefter at det er blitt funnet skytevåpen.

Disse er blitt funnet på adresser som politiet mener de fire mennene er knyttet til. Alle fire ble fremstilt for fengsling av hensyn til fare for at de skal ødelegge bevis.

Derfor ønsker ikke politiet å kommentere hva slags våpen som er blitt funnet eller hvor de ble funnet.

Flere skyteepisoder

Pr. nå sees ikke våpensaken i forbindelse med drapet på Hamse Hashi Adan (20), som ble skutt og drept ved Lofsrud skole torsdag 7. oktober. Det opplyser Oslo-politiet. Torsdag holdt politiet folkemøte på Mortensrud etter drapet på Adan for to uker siden. Der gjentok leder John Roger Lund i Enhet Øst i Oslo politidistrikt at beslaget er tilfeldig.

– Vi har et våpenproblem i Oslo. Og det at vi har beslaglagt tre våpen siden den tragiske hendelsen 7. oktober, er helt tilfeldig. Eller ikke tilfeldig, men vi har styrket innsatsen, og beslaglagt flere våpen i Søndre Nordstrand tidligere i år, sier Lund.

– Men alle disse fire kobles til kriminelle miljøer med utspring i Mortensrud?

– De kobles til kriminelle miljøer. Og det gjør også forvsåvidt de i de to andre sakene, sier Lund.

John Roger Lund i Enhet Øst i Oslo politidistrikt sa til Aftenposten torsdag kveld at beslaget av våpnene ikke har noe med drapet på 20 år gamle Hamse Adan å gjøre.

Det er to uker siden skyteepisoden ved Lofsrud skole på Mortensrud. Fortsatt er ingen pågrepet eller siktet i saken.

I tillegg er offeret i skyteepisoden ved Oslo Konserthus 2. oktober koblet til det kriminelle miljøet på Mortensrud.

Aftenposten får opplyst at det er svært amper stemning innad i den kriminelle delen av ungdomsmiljøet på Mortensrud. Det er også knyttet frustrasjon til at ingen er blitt pågrepet eller siktet i forbindelse med drapet på 20 år gamle Hamse Hashi Adan.

Pågående konflikt mellom Mortensrud og Holmlia

Tre av de fire siktede ble i 2019 dømt for kroppskrenkelse og grov kroppskrenkelse i forbindelse med drapsforsøket på en da 21 år gammel mann. Drapsforsøket fant sted på Holmlia i bydel Søndre Nordstrand. Alle de tiltalte og fornærmede i saken ble koblet til den kriminelle gjengen Young Bloods.

I flere år har det vært en åpen konflikt mellom personer fra det kriminelle miljøet på Mortensrud og de fra Holmlia. Dette har ført til flere drapsforsøk og voldsepisoder. I tillegg til drapet på 21 år gamle Halil Kara utenfor et gatekjøkken på Prinsdal sør i Oslo.