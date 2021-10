Den 20 år gamle mannen er død etter skytehendelsen på Mortensrud

Det skriver politiet i en pressemelding.

8. okt. 2021 16:51 Sist oppdatert nå nettopp

Den 20 år gamle mannen som torsdag kveld ble skutt utenfor Lofsrud skole, er nå erklært død. De pårørende er varslet.

Etterforskningen fortsetter for fullt, og karakteriseres nå som en drapsetterforskning.

Politiet har ingen mistenkte. Ingen er pågrepet etter drapet.

Det åpnes nå drapsetterforskning etter skytehendelsen på Mortensrud.

Politiet fikk melding om skyteepisoden torsdag kveld klokken 22:22. Det ble avfyrt flere skudd på stedet. Ambulansepersonell startet med førstehjelp, men personen ble fort overført til Ullevål sykehus.

Han var kritisk skadet og ble lagt i kunstig koma.

– Det har vært en vond og lang dag for de pårørende. Han som er skutt er død, og vi står i en drapsetterforskning. Vi har satt på mye ressurser, og vi har for en omfattende etterforskning gjennom helgen, sier Grete Metlid, leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt.

Les også I går ble en 20-åring skutt ved skolen i Oslo. Rektoren frykter elever var vitner.

Stor politiaksjon

Det pågikk en stor politioperasjon etter hendelsen torsdag. Politiet var på plass med mange patruljer. Både hundepatruljer og politihelikopteret deltok i innsatsen. Aftenpostens reporter på stedet kunne konstatere at det var minst 20 politipatruljer i området. Det pågikk også både teknisk og taktisk etterforskningsarbeid.

Politiets arbeid pågikk videre utover natten.

Det var flere personer på stedet da skuddene ble avfyrt. Personen som ble skutt, gikk ikke på Lofsrud skole, ifølge politiet.

Minst 20 politipatruljer var i området rundt Lofsrud skole torsdag kveld.

Flere skyteepisoder

Det har vært flere skytinger i Oslo den siste tiden. Metlid vil ikke uttale seg om det

Sju personer er blitt skutt på sju uker i Oslo:

Søndag 15. august ble to unge gutter skutt i en T-banevogn ved Skøyenåsen T-banestasjon. En av dem ble alvorlig skadet. Gjerningsmannen er pågrepet.

Onsdag 25. august ble to menn skutt ved en oppgang på Trosterud. Begge havnet på sykehus. Per nå har ikke politiet noen mistenkte i saken.

Mandag 30. august ble en mann i 20-årene skutt og skadet ved Brynseng T-banestasjon. En mann i 20-årene ble pågrepet.

Lørdag 2. oktober ble en mann ble alvorlig skadet i en skyteepisode i Vika i Oslo. Der ble en tredje person pågrepet torsdag.

Torsdag kveld, 7. oktober, er en mann i 20-årene svært kritisk skadet etter å ha blitt skutt ved Lofsrud skole på Mortensrud. Politiet hadde fredag morgen ikke pågrepet noen i forbindelse med saken.

Grete Metlid kan ikke si om drapet var gjengrelatert. Bildet er hentet fra en tidligere anledning.

Oslo-politiet sier at de tar skytingene på alvor, men ser ingen sammenheng mellom dem.

– Er dette gjengrelatert?

– Vi kan ikke si noe mer. Vi vet ikke hvem som står bak, sier Metlid.

– Vi tar høyde for at det kan være flere forklaringer. Det har utvilsomt blitt skutt mot flere personer. Det er for tidlig å si om det var et målrettet angrep mot ham som person. Det var flere personer i området, da det ble skutt.

Hun sier politiet kommer til å gjøre alt de kan for å oppklare drapssaken. Politiet jobber nå ut ifra flere hypoteser.

– Det er veldig viktig nå at informasjonen kommer til politiet. Vi trenger all den informasjonen vi kan få nå. Vi merker at nærmiljøet engasjerer seg, sier Metlid.