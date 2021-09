Underernæring øker på sykehjem. For eldre som bor hjemme, står det enda dårligere til.

Bare syv av 15 bydeler i Oslo har ansatt klinisk ernæringsfysiolog, selv om kommunens egen strategi sier at bydelene skal ha én hver.

Jeg tror ikke jeg hadde skjønt viktigheten av dette med mat hvis jeg ikke hadde fått hjelp, sier Ellen Fjermestad (71).

28. sep. 2021 20:43 Sist oppdatert nå nettopp

For to år siden kunne legene endelig konstatere at brystkreften hadde sluppet taket. Men behandlingen hadde kostet. Ellen Fjermestad (71) kom ut fra sykehuset nesten ti kilo lettere, med lite matlyst og vansker med å få i seg næring.

– Du blir underernært når du raser ned i vekt, slik jeg gjorde, sier hun.