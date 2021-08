Hiphop-festival i Oslo ble korona-kontrollert. Gjester danset på bord og minglet fritt foran scenen.

Næringsetaten i Oslo kommune har stengt to store utesteder etter brudd på smittevernbestemmelsene. «Nærmest fritt frem å gjøre hva man ville», heter det i den ene rapporten.

Da rapperen Kamelen sto på scenen på hiphop-festivalen 3XH i Oslo, ble det god stemning blant publikum. For god, synes Næringsetaten. De mener dansing på bord og trengsel foran scenen ikke var i tråd med koronareglene.

18. aug. 2021 18:00 Sist oppdatert 15 minutter siden

«Vi synes det er trist for våre kunder og en skadeskutt næring at vi må stenge ned i én uke for noe Folkehelseinstituttet har uttalt at er lov», skriver Sven Erik Brastad i en e-post. Han er kommunikasjonsansvarlig for utestedet Utendørs.

6 og 7. august arrangerte gratisavisen Natt & Dag festivalen «3XH – Hiphop på Haugen» på stedet. Utendørs er den store uteserveringen på toppen av St. Hanshaugen. 200 gjester var der. Det var også Næringsetaten.

I etterkant ble Utendørs stengt for brudd på smittevernbestemmelsene. Også utleielokalet Åpen scene ble stengt etter samme kontrollrunde.