17 unge kvinner er blitt fulgt etter og overfalt i Oslo siden mai

Ann Kristin Grosberghaugen, som er leder for etterforskningsseksjon seksuallovbrudd i Oslo, er bekymret for at flere unge kvinner er blitt overfalt i sommer. Hun sier at sakene etterforskes for fullt.

Hittil er to personer pågrepet og siktet for fire saker etter at 17 kvinner er blitt fulgt etter og overfalt på nattetid i Oslo. Den siste episoden fant sted natt til torsdag.

De fleste overfallene har skjedd etter midnatt. I flere av sakene har kvinnene tatt kollektivtrafikk på vei hjem fra byen.

Gjerningspersonene har gjerne gått av på samme holdeplass som kvinnene, fulgt etter og overfalt dem. Enten idet de låser seg inn i en oppgang, eller i nærheten.

Politiet har hittil pågrepet to personer som er mistenkt for tilsammen fire av de anmeldte forholdene. Disse to ble pågrepet i juni. Nå pågår etterforskningen av de 13 andre sakene.

Her er en av personene som politiet mistenker for å ha stått bak et overfall på Grünerløkka. Mannen er fremdeles på frifot.

Mange av kvinnene er i alderen 20–30 år.

De er blant annet blitt utsatt for kroppskrenkelse, eller et seksuelt overgrep som for eksempel beføling, voldtektsforsøk, eller voldtekt.

Tre av anmeldelsene gjelder voldtekt. Forholdene har skjedd spredt i byen.

Det har ikke vært noe kontakt mellom offer og gjerningsperson i forkant av overfallet. Det gjelder alle de 17 forholdene.

Politiet har ikke sammenlignbare tall fra 2020. Dette fordi overfallene i sommer dreier seg om flere type forhold. Det er snakk om alt fra beføling til voldtekter. Derfor er de lagt inn i forskjellige kategorier, men politiet er ikke i tvil om at det er en økning.

Nytt overgrep natt til torsdag

– Politiet ser svært alvorlig på disse sakene og de etterforskes med høy prioritet. Vi har gått gjennom og analysert alle. Vi har også styrket patruljeringen, sier Ann Kristin Grosberghaugen.

Hun er leder for etterforskningsseksjon seksuallovbrudd i Oslo politidistrikt.

Det siste overfallet fant sted natt til torsdag 12. august. En unge kvinne som tok bussen fra Bjølsen til St. Hanshaugen, ble forsøkt overfalt ved 03-tiden.

Hun ropte etter hjelp. Det var flere personer i området som kom til. Gjerningspersonen løp da fra stedet.

Etterlyser vitner

Nå etterlyser politiet etterlyser vitner. Overfallet som skjedde like ved Sofies mat og vinhus. Politiet er spesielt interessert i to unge menn på sparkesykler som skal ha avverget hendelsen.

Har du tips? Kontakt politiet på: tips.politiet.no/oslo eller på telefon 02800.

Politiet mener det er flere gjerningspersoner som står bak overfallene. Dette på grunn av svært ulike beskrivelser av gjerningspersoner.

– De beskrives for eksempel både med mulig norsk etnisk utseende og mulig utenlandsk bakgrunn, sier Grosberghaugen.

Politiet har forsterket patruljeringen i kjølvannet av overallene i Oslo. Det sier Ann Kristin Grosberghaugen i Oslo politidistrikt.

Hun legger ikke skjul på at 17 forhold på tre måneder er et høyt tall. I tillegg kan det være mørketall som ikke er kjent.

Politiet oppfordrer alle som har vært utsatt for lignende, til å ta kontakt.

Det er ikke brukt våpen i forbindelse med overfallene. I alle tilfeller har det vært kun én gjerningsmann.

Gode råd i forbindelse med studiestart

Neste uke er det studiestart. Det betyr flere tusen nye studenter i byen og mye aktivitet på kveldstid. I den forbindelse har politiet noen generelle råd.

– Vi oppfordrer folk til å være litt ekstra oppmerksomme og ta vare på hverandre. Ta gjerne følge med noen på vei hjem. Hvis du opplever at noen følger etter deg, ta kontakt med politiet, oppfordrer Grosberghaugen.

– Hva gjør man hvis man er usikker på om man blir forfulgt, eller om personen bak en bare skal i samme retning?

– Da kan man for eksempel krysse gaten og se hvordan personen bak reagerer. Det går også an å ta opp telefonen og stoppe litt. Da kan man se om personen som går bak endrer mønster, eller ikke, svarer Grosberghaugen.

Avverget av vitner

Politiet ønsker også å komme i kontakt med vitner som kan ha observert de andre tilfellene.

– I noen tilfeller vet vi at vitner har ropt for å skremme bort gjerningspersonene. Det har vært nok til at gjerningspersonene har forlatt stedet.

Nå håper politiet de kan bidra til å forebygge flere hendelser ved å informere publikum.

– Folk kan i det store og hele føle seg trygge i Oslo. Men det er en storby, og nå har vi sett en økning i slike hendelser i sommer, og vi ønsker å informere folk.