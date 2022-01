Nå blir det endelig drømmeforhold i Marka

Det kraftige snøværet fredag gir sesongens hittil beste skiføre i Nordmarka denne helgen. Været blir av det grå slaget.

Denne skisesongen har vært preget av minimalt med nedbør i form av snø på Østlandet, og til og med i høyfjellet i store deler av Sør-Norge.

Det har blant annet bydt på problemer for dem som ønsker å dra ut på lange turer i skogene rundt Oslo.

– Det snør som bare det her nå, forteller skientusiasten Hans Biong Nilsen i det vi får tak i han på telefonen ved 14-tiden fredag, midt på det lille vannet Ølja lengst nord i Nordmarka.

Onsdag, like før solnedgang, filmet han videoen fra løypene på det samme vannet.

– Det er i ferd med å bli drømmeforhold her nå, endelig, sier han.

Slik så det ut ved Krokskogen 5. januar.

Trine Rom Giving, kommunikasjonssjef i Skiforeningen, gleder seg over all nedbøren som nå endelig kommer.

– Hvordan er forholdene nå?

– Jeg vil si de er fine. Det har vært ganske stilig at vi allerede i romjulen hadde skiføre i alle områder av Marka, svarer hun.

Skiføret er best i områdene der det er et stort skogsbilveinett.

– Der det er et jevnt og fast underlag, som fryser tidligere. Terrengløypene trenger mer snø og kulde. Nå har det vært lange kuldeperioder. Da kan vi preparere disse løypene, forklarer Giving.

– Derfor er vi veldig glad for den snøen som kommer i dag! Det ser ut til at det blir en kjempefin skihelg, legger hun til.

Frost på løypeskiltene i Nordmarka 6. januar.

Best forhold i Oslos nærhet

Den gode nyheten er også at det hittil denne sesongen faktisk er mer snø og bedre forhold nær byen, enn lengst nord i Nordmarka, som tradisjonelt har vært mer snøsikkert.

Fortsatt venter for eksempel løypebasene rundt Myllavannet på snø nok til at løypemaskinen kan tas i bruk for å lage ordentlige, brede løyper. Hittil har man kun kjørt løyper med snøscooter, opplyses det på Facebook-siden til Mylla løypeforening.

Skiforeningen anbefaler å sjekke føremeldingen før man legger ut på tur på foreningens oversikt over løypenettet.

Her er det full oppdatering på alt som er gjort i løypene de siste dagene og timene.

Løypene er fargekodet etter når ting er blitt gjort. For eksempel når en løype er grønn, har løypebasene gjort noe helt nylig. Da kan man lese i førermeldingen akkurat hva som er gjort.

– Men selv om en løype ikke er grønn, kan det fortsatt være fint. Hvis for eksempel en løpe står seg bra, trenger man ikke preparere den - om det har holdt seg kaldt og vært lite nedbør, forklarer hun.

Vesle Sandungen 6. januar.

Det er særlig lurt å sjekke status på løypeprepareringen rett etter kraftig snøfall. Og akkurat nå anbefaler vi ikke å legge ut på turer som inkluderer lange strekk langs skogsløyper. Der er det rett og slett ikke nok snø til at løypemannskapene har fått lagt skikkelig spor ennå.

Hvor bør man peile seg inn på skitur i helga? Dette er rådene fra Giving i Skiforeningen: