Mistenker at brann i Gamlebyen er påsatt

En rute ble knust og to personer ble sett løpende vekk fra Ruinen pub i Gamlebyen natt til søndag. Like etterpå begynte det å brenne i det tomme barlokalet. 12 personer ble evakuert fra bygården.

7. nov. 2021 07:18 Sist oppdatert nå nettopp

Nødetatene fikk melding om brannen klokken 2.05 og Oslo brann- og redningsetat rykket ut med sju biler. Da var det åpne flammer inne i det stengte barlokalet.

– Vitner har opplyst at en person har knust en rute på stedet. Like etterpå tok det fyr. Det ble også sett to personer løpe fra stedet, opplyser operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til Aftenposten.

Puben, som ligger mellom Oslo ladegård og Oslo bispegård i Gamlebyen, var mørklagt og stengt. Men i etasjene over befant det seg 12 personer som alle kom seg uskadet ut av bygården.

Tror brannen var påsatt

Etter en halvtime fikk brannetaten kontroll på brannen. Like før klokken 03 opplyste brannvesenet at brannen var slukket.

– Brannen ble relativt raskt slukket. Men fordi dette en 1890-bygård, kunne det raskt blitt alvorlig. Hadde det fått holde på litt til, hadde brannen satt seg i konstruksjonen. Vi ser svært alvorlig på dette, sier Pedersen.

Politipatruljer drev i natt sporsøk med hund i området. .

– Vi har en sterk mistanke om at brannen var påsatt, sier operasjonsleder Vidar Pedersen.

– Har noen tatt seg inn i lokalet og startet brannen eller er det kastet noe brennende inn vinduet?

– Vi trenger litt tid før vi kan si noe mer eksakt. Vitner opplyser at et vindu er blitt knust. Vi jobber med sporsikring og det vil bli foretatt en kriminalteknisk åstedsundersøkelse i løpet av søndagen, opplyser Pedersen.

Røykdykkere går inn i det brennende barlokalet i Gamlebyen natt til søndag. Brannen ble så raskt oppdaget og slukket, men var nær ved å spre seg til konstruksjonen og til boligene over utestedet i 1890-bygården.

Signalement: Store boblejakker og hettegensere

I 8-tiden søndag morgen uttaler operasjonsleder Tore Solberg i Oslo politidistrikt at det «veldig viktig» å få tak i dem som, etter all sannsynlighet, har startet brannen.

– Det var to høye, voksne menn med store boblejakker eller hettegensere. De knuste ruten og hev inn noe. Kort tid etter begynte det å brenne, sier Solberg.

– Politiet ser veldig alvorlig på saken. Dette er en såkalt 1890-bygård, som har leiligheter i etasjene over utestedet. Når det brenner der midt på natten, og folk sover, er skadepotensialet veldig stort og alvorlig, sier Solberg.

De 12 evakuerte beboerne kunne flytte hjem igjen etter halvannen time i natt. Politiet hadde søndag morgen ikke oversikt over skadene etter brannen og slukkearbeidet. Men ingen leiligheter skal ha blitt brannskadet, opplyser politiet.