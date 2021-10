Ble hetset etter nyheten om 50-årsmarkering: Nå inviterer Muhammad Jamil (76) nettrollene på te.

På dagtid var han lærer. På kvelden jobbet han på brusfabrikk. Derfor ble Muhammad Jamil (76) såret da han så kommentarer om at pakistanerne har snyltet. Nå inviterer han skeptikerne på te.

Muhammad Jamil (i midten) hadde to jobber og to familier å forsørge. Derfor ble han såret av kommentarer på sosiale medier. Her sammen med sønnen Arshad Jamil (t.v.) og barnebarnet Imad Jamil på Rådhusplassen i Oslo.

– Jeg ble tipset om Norge av noen venner som allerede hadde reist til Norge. Jeg hadde lyst til å se Europa og søkte om visum fra det norske konsulatet i Karachi. I 1973 flyttet jeg til Norge, sier Muhammad Jamil.

76-åringen fra Pakistan har bodd her i over 48 år nå. Fredag og lørdag ble arbeidsinnvandrere fra Pakistan hedret. Først med en markering på Rådhuset. Lørdag med en folkefest på Rådhusplassen. Siden den første store bølgen med arbeidsinnvandrere kom fra Pakistan i 1971, har Oslo kommune valgt å hedre dem i år.

Fakta Én av tre i Oslo har flerkulturell bakgrunn Ved inngangen til 2021 bodde det 235.223 personer med en annen landbakgrunn enn norsk i Oslo. Denne gruppen består pr. definisjon av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre og omtales som innvandrerbefolkningen. Innvandrerbefolkningen utgjorde på dette tidspunktet 33,7 prosent av byens folkemengde. Enkeltlandene som er sterkest representert i innvandrerbefolkningen ved inngangen til 2021 er: Pakistan: 22.629 personer Somalia: 16.838 personer Polen: 16.160 personer Sverige: 11.694 personer Kilde: Oslo kommune Vis mer

I kjølvannet av nyhetssakene om feiringen, har det både kommet positive og negative kommentarer. Sønnen Arshad Jamil (46) har lagt merke til flere negative kommentarer på sosiale medier. I kommentarene blir pakistanere fremstilt som snyltere og som har fått alt servert på sølvfat av storsamfunnet. Dette har såret far og sønn.

– De aller fleste av oss hadde to jobber. Vi droppet aldri overtid. Selv på høytidene id og jul var vi på jobb. Jeg jobbet som morsmålslærer på dagtid og på Jarlsbergs Coca-Cola-fabrikk på kvelden, sier 76-åringen.

Inviterer skeptikerne på te

Lørdag var han til stede på Rådhusplassen for å delta på folkefesten.

– Det er gledelig at det norske samfunnet har tatt oss godt imot og hedret oss. Vi setter stor pris på det. Samtidig er det noen som fremdeles er skeptiske. Jeg ønsker å invitere dem på te eller kaffe. Fortelle om vår hverdag i Norge på 1970-tallet. Det er viktig å snakke sammen for å bryte ned barrierer, sier Muhammad Jamil.

Sønnen Arshad Jamil kom til Norge på midten av 1980-tallet. Han er sivilingeniør, gründer og samfunnsdebattant. Han mener at rollen til foreldrene har vært viktig for at mange i hans generasjon har klart å klarte oppover på den sosiale rangstigen.

– Jeg er veldig glad og takknemlig for det foreldrene våre har bidratt med. Nå vet vi at ikke alle har vært like tilgjengelige for barna på grunn av alle jobbene de har hatt. Men de har gjort det for at vi skulle få det bedre. I tillegg har de forsørget familien sin i Pakistan, sier 46-åringen.

Oslos ordfører Marianne Borgen (SV), Kong Harald og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) var til stede på Rådhuset da arbeidsinnvandrerne fra Pakistan ble hedret.

Også han setter stor pris på den offisielle markeringen med kong Harald til stede fredag.

– Å verdsette noen koster ikke mye kroner, men det å gi en inkluderingsfølelse og spesielt hvordan Kongen og Oslo-politikere har markert dette, varmer mange hjerter. Dette er en riktig oppskrift for å bygge lojalitet til byen vår og landet vårt.

«Pakkis»

Sønnen husker godt at «Pakkis» var et vanlig skjellsord da han vokste opp før årtusenskiftet.

– Jeg er vokst opp med «Pakkis» og nyheter om A- og B-gjengen på førstesider. Det er noen utfordringer også i dag, men nå jobber vi for å løse disse. Samtidig ser vi at det er mer hat mot muslimer i dag enn på 1990-tallet. Derfor er det viktig å møte hverandre, sier 46-åringen.

Han tenker nå på fortsettelsen.

– Min generasjon har hatt en enorm sosial mobilitet. Og det takket være foreldrenes fokus og hardt arbeid. Jeg merker at min generasjon har nå I-landsproblemer og er bekymret for neste generasjon fordi de får alt servert på gullfat.

Barnebarnet Imad Jamil er ikke helt uenig i det.

– Det stemmer kanskje litt. Vi har det bra her. Det var bra at bestefar kom til Norge.