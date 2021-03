Arvingene får overta Maridalsgårdene

Den betente striden om ni gårder ved Maridalsvannet går mot en løsning. Byrådet i Oslo har snudd, og vil gi arvingene rett til å overta gårdene.

Seier til arvingen: Tore Sander (67) overtok kontrakten etter sin far, som overtok kontrakten etter sin far. Nå kan han overlate gården til sine barn. Foto: Signe Dons

Arnhild Aass Kristiansen

24. mars 2021 17:54 Sist oppdatert nå nettopp

Ni gårder i Maridalen utløste et regelrett bondeopprør tidligere i år.

Gårdene ble kjøpt opp av kommunen for over 100 år siden. Det ble gjort for å sikre Oslos drikkevannsforskyvning som ligger like ved.

I mange år har gårdene vært leid ut. Det har vært sedvane at forpakteravtalene har gått i arv til neste generasjon.

Kraftige reaksjoner

I januar tok byrådet imidlertid til orde for en ekstern konkurranse om kontraktene. Denne skulle gjennomføres når forpakteravtalene skulle forhandles neste gang.

De berørte familiene reagerte kraftig på dette.

– Jeg hadde tenkt å overlate gården til Jo-Egil og pensjonere meg for flere år siden, men det tør jeg ikke før jeg vet at sønnen min har fått kontrakt, fortalte blant annet gårdbruker Tore Klever (67) til Aftenposten.

Opposisjonen i Oslo protesterte også, og mente bøndene som gjennom generasjoner har forvaltet gårdene, ble behandlet dårlig.

Snur

Nå snur imidlertid byrådet. De går sammen med opposisjonen om en løsning.

– Det har vært intens e-postutveksling i dag. Nå har alle partiene i bystyret klart å jobbe seg sammen om nesten alle forslagene om forpakteravtalen. Det er flertall for en tydelig formulering for at arvingene skal kunne overta. Det skal bli tiårige avtaler, sier gruppeleder for Høyre, Anne Haabeth Rygg til Aftenposten.

Hun mener den brede politiske enigheten vil sikre god forutsigbarhet for gårdbrukerne fremover.

– Lettelse

De berørte i Maridalen gleder seg over løsningen, ifølge Dagsavisen, som skrev om snuoperasjonen først i dag.

– Dette er en stor lettelse. Nå kan vi endelig komme videre, sier en av arvingene, Anne Brunvoll til avisen.

Det skal i tillegg utredes om gårdene også kan legges ut for salg, får Aftenposten opplyst.

Dette er et vedtak som MDG sikrer flertall for, ved å gå sammen med opposisjonen. En forutsetning vil være at man kan sikre drikkevannet på en forsvarlig måte.