Byrådet kutter avgift for utepils

Byrådet i Oslo vil gi gratis skjenkebevilling og leie av gateplass til handel og servering, samt arrangementer, ut året.

Byrådet i Oslo fjerner skjenkebevillingsgebyret og gir gratis utleie av gategrunn til servering og varehandel ut året. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

29. mars 2021 15:39 Sist oppdatert 8 minutter siden

– Serverings- og utelivsbransjen og handelsstanden er fortsatt i en enormt krevende situasjon. Fjerning av bevillingsgebyret er et treffsikkert tiltak som gir en økonomisk lettelse for alle med skjenkebevilling, sier Victoria Marie Evensen (Ap) næringsbyråd i Oslo.

Byrådet fjernet gebyret i sin helhet for 2020. Ved også å kutte omsetningsavgiften for 2021, gir dette en samlet lettelse på rundt 40 millioner kroner, heter det i en pressemelding fra kommunen.

Handelsnæringen har i likhet med serveringsnæringen en vanskelig økonomisk situasjon. Derfor fjernes også leien av gategrunn til uteserveringer og de butikkene som leier gategrunn for salgsplasser.

– Så snart vi kan starte en gradvis gjenåpning av byen, og det blir varmere vær, blir det større behov for utearealer både til servering og handel. Jeg er glad for at dette ikke skal utgjøre en ekstra kostnad for et allerede hardt prøvet næringsliv, sier Evensen.

Byrådet ser også på muligheten for en utvidet bruk av gategrunn til uteserveringer og andre aktiviteter i byen når byen igjen gradvis kan gjenåpnes.

Siden november 2020 har det vært stengte kraner i Oslo. Den tredje bølgen med koronaoppblomstring gjør at en mulig gjenåpning stadig er blitt skjøvet lenger inn i fremtiden. Oslo-byrådet arbeider med en plan for gjenåpning av byen, men har foreløpig ikke sagt noe om når.