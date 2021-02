Parkeringsplass ble skøytebane

Skøyter har fått en renessanse denne vinteren. Se oversikten over hvor du kan gå på skøyter i Oslo.

Mellom to hus på Kjelsås var det mandag ettermiddag full rulle på skøytebanen – som egentlig er en parkeringsplass. Foto: Stein Bjørge

15. feb. 2021 19:31 Sist oppdatert 7 minutter siden

Mandag ettermiddag inviterte Marte Vik Edvardsen bror, søster, nabo og venninner med barn til å stå på skøyter utenfor sitt eget hjem på Kjelsås.

– Jeg tenkte først på å lage skøytebane i hagen, men så var det faren min som sa at det måtte jo være veldig mye bedre å bruke parkeringsplassen, sier Edvardsen.

Nå snurrer et knippe godt påkledde barn ute på isen med pølse i magen og bandykøller i hendene.

Maya Da Silva Edvardsen (6) er én av dem. Hun har tidligere stått en del på danseskøyter, men har nå gått over til hockeyvarianten.

– Jeg synes det er lettere, sier hun til Aftenposten før hun suser videre.

Maya Da Silva Edvardsen koste seg på isen i det kalde været. Foto: Stein Bjørge

Fakta Her kan du stå på skøyter i Oslo Kunstis: Ullernbanen

Gressbanen

Frogner stadion

Bergbanen

Voldsløkka

Kunstisbanen på Furuset Naturisbaner: Tonsenhagen skoleidrettsplass

Godalsparken

Lambertseter grus

Lysaker Nord

Smestadparken

Hovseter ballbane

Mortensrud kunstgress

Bråtan grusbane (forbeholdt gode værforhold)

Bøler skolebane (ikke ferdig før uke 4)

Nordre Åsen

Ekeberg grusbane

Stallerudveien friområde

Blåfjell friområde (Leker’n)

Rosenholm skole friområde

Grønsund friområde

Kampen

Grünerhagen

Torshovdalen

St. Hanshaugen

Asperuddumpa

Brenna ballplass

Trolldalen (bydel Alna)

Tokerud/Vestlibanen

Bjerkedalen

Grorud idrettspark

Korsvoll idrettspark

Røa idrettspark

Bogstad Vinterparadis Kilde: Bymiljøetaten Vis mer

Bål, varme klær og mat bidro til å gjøre det ekstra hyggelig. Foto: Stein Bjørge

– Fenomenalt

For den som har lyst til å gå på skøyter i Oslo, viser en oversikt fra Bymiljøetaten (se fakta) at mulighetene er mange. Men det er ikke bare i Oslo at skøyter har vært populært denne vinteren.

Andreas Nyheim, kommunikasjonsdirektør i XXL, sier salget av skøyter har vært høyt i store deler av landet.

– Det har vært helt fenomenalt egentlig. Særlig siden slutten av desember og frem til nå, sier Nyheim.

Nyheim tror det henger sammen med været. Over store deler av Norge har det vært kaldt i lang tid.

– I tillegg til det kalde vinterværet er det jo det faktum at andre aktiviteter er stengt ned.

Sportskjeden XXL hadde en 50 prosent vekst i omsetningen i januar, sammenlignet med samme måned i fjor.

– Og netthandelen er doblet. Det er de nordiske grenene som hovedsakelig er årsaken til dette, forteller Nyheim.

Banemannskaper ble også tilkalt. Her ved Marianne Solvang. Foto: Stein Bjørge

Det kalde været gjør at flere også har opplevd gleden med turskøyter denne vinteren. Det som tidligere var en «gubbesport» er nå blitt en dille for langt flere.

Den siste helgen i januar krydde det av folk på islagte vann og fjorden i Oslo-området. Men isen var ikke like trygg over alt. Flere personer gikk gjennom, og politiet advarte om at ferdsel på is krever kunnskap om kvaliteten på underlaget.

Charlotte Clausen (i gult) tok sin første skøytetur mandag ettermiddag. Bak ligger Oda Fossnes Edvardsen (f.v.) og Fernanda Nygaard Lilleborg. Foto: Stein Bjørge

Trikset er varmt vann til slutt

Slikt trenger ikke den utvidede storfamilien på Kjelsås å bry seg om. Her er det kort vei til bunnen dersom det skulle bli mildvær.

Likevel ser ikke isen ut til å stå noe tilbake for de mange andre skøytebanene i Oslo.

Edvardsen forteller at hun har sett én annen skøytebane i nabolaget, men utelukker ikke at det er flere.

– Hvordan klarte du å få banen så jevn?

– Vi har bygget den opp lagvis. For å få det jevnt satte jeg på sprederen, men fordi det er litt helling i bakken her samlet det seg mye vann i enden, forteller Edvardsen.

Løsningen ble å kaste på bøtter med glovarmt vann for å jevne ut isen.

– Da ble det speilblankt!