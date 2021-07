Redd Barna-rapport: Ungdom i Groruddalen opplever at de har fått skylden for smittespredning

Kjempelampen på Haugenstua, nord i Groruddalen, kom på plass for et tiår siden. Den er blitt et landemerke siden. Foto: Paal Audestad (arkivfoto)

En ny rapport basert på intervjuer med ungdommer, viser at flere føler de er blitt pekt ut som syndebukker for spredningen av koronaviruset.

NTB-Idunn Lavik

Rapporten «Ikke gi oss skylda! Samtaler med ungdom fra levekårsutsatte områder om hvordan det har vært å være ung under pandemien» baserer seg på kvalitative intervjuer med 14- til 19-åringer fra Groruddalen i Oslo om hvordan det har vært å være ungdom i koronatiden.

Ungdommene som har deltatt i undersøkelsen, bor i områder som er særlig utsatt for levekårsutfordringer – og som har vært særlig hardt rammet av pandemien.

De forteller at de opplever å ha fått skylden for spredningen av viruset, både som ungdommer med ulike hudfarger og som innbyggere på Oslos østkant.

«Jeg torde så vidt å gå ut»

Ungdommene i undersøkelsen forteller at de har kjent på de daglige bekymringene under pandemien, knyttet til smitte, skole og karakterer. De ønsket ikke å gå rundt med skyldfølelse i tillegg til dette, forteller de:

– Sier man hvor man bor, så er man en trussel, forteller en ungdom i undersøkelsen.

– Jeg torde så vidt å gå ut. Hvis noen hadde sett meg, hadde de trodd jeg spredte smitte. Jeg måtte ta mer ansvar enn andre, forteller en annen.

Leder i Redd Barnas Norgesprogram, Monica Sydgård, mener det er viktig å lytte til ungdommen som føler de har fått skylden for smittespredningen. Foto: Nora Lie / Redd Barna / NTB

Leder i Redd Barnas Norgesprogram, Monica Sydgård, synes det er leit at ungdommene føler på dette:

– Det er opprørende at ungdommer føler de er blitt stigmatisert på grunn av hvor de bor og på grunn av hudfargen – at de har fått en følelse av å ha fått skylden for pandemien. Er det noen som ikke har skylden, så er det nettopp ungdommen, sier hun.

– På farlig grunn

– Det er et voksent ansvar å sørge for at ungdommer ikke blir stigmatisert i Norge. Når vi vet at ungdom føler seg så stemplet at de ikke kan forsvare seg med fakta eller god oppførsel i pandemien, er vi på farlig grunn, advarer Sydgård.

Ungdommene forteller om et nyhetsbilde der trangboddhet og smittespredning i ulike etniske miljøer føles som et angrep på dem selv og deres hudfarge, og de ønsker at de voksne må basere seg mer på fakta når de snakker om smittespredning.

– Vi må spisse ørene og lytte til det ungdommene her i Groruddalen forteller i denne rapporten, sånn at vi ikke går i fellen og stigmatiserer dem igjen, sier Sydgård.