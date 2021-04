Avviser å bare åpne uteserveringene: – Mest fornuftig å åpne inne og ute samtidig

NHO Reiseliv forventer gjenåpning av uteserveringer allerede om halvannen uke. Men det er i aller beste fall, ifølge byrådets gjenåpningsplan for Oslo.

Næringsbyråd Victoria Evensen (Ap) understreker at byrådet i Oslo legger opp til en forholdsvis rask gjenåpning av serveringsbransjen. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

Tirsdag la Oslo-byrådet frem sin gjenåpningsplan for hovedstaden. Noen viktige lettelser ble innført med umiddelbar virkning. Dette er trinn 1.

Langt flere lettelser skal vurderes i slutten neste uke. Byrådet hadde ingen løfter om at det kom, bare at det vil bli vurdert – hvis smittesituasjonen tillater det.

Disse tiltakene kalles trinn 2. De inkluderer gjenåpning av Oslos serveringssteder. Da med statlige regler, altså spiseplikt og bare skjenking til kl. 22. I tillegg vil det gjelde svært strenge krav for avstand og antall gjester.

– Vi har lagt opp til å åpne ute og inne samtidig. Vi tror det er den beste løsningen både med tanke på smittevern og drift av serveringsstedene, sier næringsbyråd Victoria Evensen (Ap).

– Neppe klokt

Etter at våren kom til Oslo, har folk tatt byens parker i bruk i fullt monn – også til sosialt samvær over noen øl. Bildene av hundrevis av drikkende parkgjester satte fyr på debatten. Hvorfor er dét tryggere enn servering i ordnede former, spør bransjen.

Næringsbyråden påpeker at gjenåpning av serveringsstedene, både inne og ute, er lagt allerede til trinn 2 i gjenåpningsplanen.

– Det hadde neppe vært klokt å åpne for det allerede i trinn 1. Smittesituasjonen er uforutsigbar, og det hadde vært risiko for at stedene måtte stenge igjen, sier Evensen.

I Oslo har det vært skjenkeforbud siden 10. november. Serveringsstedene har vært helt stengt, bortsett fra for takeaway, siden januar.

Bransjen krever åpne dører og kraner

NHO Reiseliv har krevd en gjenåpningsplan en stund. De forventer at byrådet ved første anledning tillater uteserveringer og ikke utsetter beslutningen.

Siden byrådets vurdering skal gjøres sent i neste uke, betyr det i praksis helgen 8–9. mai.

– Det er positivt for reiselivet at byrådet nå sier at serveringsstedene veldig snart kan åpne, sier direktør Kristin Krohn Devold i bransjeorganisasjonen.

Nina Solli, regiondirektør i NHO Oslo og Viken, mener derimot at byrådets beslutning skuffer. Hun tror mange restauranter og serveringssteder hadde forventet å kunne åpne igjen allerede nå.

– Mange av dem går ikke lenger på reservene. De har bygget opp stor gjeld og har utsatt mange regninger, sier Solli til E24.

Også Oslo handelsstands forening (OHF) er skuffet.

– Vi forventet at byrådet skulle starte gjenåpning i dag, men er dypt skuffet over at byrådet i Oslo fortsatt holder butikker og serveringssteder stengt. Handels- og serveringsnæringene i Oslo har vært i krise siden samfunnet ble stengt ned i mars i fjor, sier adm. direktør Bjørn Ness i OHF.

– God løsning for bransjen

Næringsbyråd Victoria Evensen påpeker at byrådet har lagt opp til en forholdsvis rask gjenåpning for serveringsbransjen.

– Man kunne sett for seg at bare uteserveringer ble åpnet i trinn 2. Men nå har vi vurdert at begge deler skal åpne da, og det er jeg i utgangspunktet glad for, sier Evensen.

– Bransjen hadde neppe vært fornøyd hvis inneservering først kom i trinn 3. Så jeg tror dette er en god løsning for bransjen, sier hun også.

Forrige helg var hundrevis samlet til sosialt lag – riktig nok i hver sine grupper – i parken på St. hanshaugen. Blant annet tok de kommunens store uteservering i bruk, men med medbrakt. Bildene derfra satte fyr på debatten. Foto: Siri Øverland Eriksen

– Man leser stadig om at det er tryggere utendørs enn innendørs. Hvorfor vil dere da åpne begge deler samtidig?

– Det er lavere smitterisiko utendørs. Men stedene vil ha strenge begrensninger når de åpner. Noe av erfaringen fra i fjor var problemer med kødannelser og mye folk enkelte steder. Man må dessuten inn for å bruke toalettfasiliteter. Åpner man inne og ute, får man en bedre spredning av gjester og en høyere kapasitet på det enkelte sted, svarer Evensen.

– Er det også et argument at det for mange serveringssteder ikke vil lønne seg å bare åpne ute?

– Det enkelte sted må selv gjøre vurderinger rundt lønnsomheten. Men vi vet at for mange vil uteservering alene ikke lønne seg, mens det for andre vil hjelpe på. Så det er en kombinasjon. Men først og fremst er vurderingen at det er bedre å åpne i trinn 2.

Høyre frykter utsettelse

Anne Haabeth Rygg er gruppeleder for Høyre i bystyret. Hun er bekymret for at byrådet gaper over for mye i gjenåpningsplanen. Kan trinn 2 bli utsatt fordi det er for omfattende, med for mye som skal åpnes samtidig?

– Jeg kjenner litt på frykten for at man vil vente og vente med å gå dit. At steget blir så stort at man ikke tar det. De tok et museskritt nå, og skal ta et elefantskritt på neste trinn, sier Rygg.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) deler ikke bekymringen.

– Tilsynelatende kan det se ut som det er mye der, fordi det er mange punkter. Men på hvert punkt er det sterke begrensninger, sier han.

– Det er begrensninger på antall personer som kan være i et lokale, det er tometersregel, og det er spiseplikt ved skjenking. Det blir ikke full åpning, understreker han.