Den sosiale nedstengningen i Oslo videreføres til 7. januar

Forbudet mot at mer enn ti personer kan samles, fortsetter ut året, sier byrådsleder Raymond Johansen. Det er strengere regler enn hva resten av landet må følge.

Byrådet besluttet i dag å videreføre smitterverntiltakene. Foto: Olav Olsen

10. des. 2020 14:51 Sist oppdatert nå nettopp

Byrådet besluttet i dag å videreføre smitterverntiltakene. En ny vurding blir gjort den 7. januar.

Byrådet gjør likevel noen små lettelser før julen.

Byrådet åpner for arrangementer for vanskeligstilte i regi av organisasjoner og kommunale aktører. Dette vil gjelde tilbud rettet mot personer som for eksempel har rusproblemer, psykiske helseproblemer og mot bostedsløse.

Byrådet åpner for at fritidsklubbene gir tilbud til inntil 20 ungdommer om gangen for aldersgruppen 13–19 år.

– Den sosiale nedstengingen av Oslo har virket, men la det ikke være noe tvil: Smittesituasjonen er dramatisk. Det er altfor tidlig å gjøre store lettelser i Oslo nå. Vi må slå ned smitten før vi kan åpne opp igjen, sa byrådslederen på pressekonferansen.

Foto: Olav Olsen

Riktig retning, men

Byrådslederen minnet om situasjonen i Sverige og Danmark. Sistnevnte har opplevd en eksplosiv smitteøkning de siste dagene og innførte torsdag nye og svært inngripende smitterverntiltak.

Smittetrykket har vært høyere i Oslo enn resten av landet, men mange piler har pekt i riktig retning den siste tiden. Forrige uke sank smittetallene med 25 prosent sammenlignet med uken før. Smittenivået i Oslo er nesten halvert på to uker. Det er ikke nok, ifølge byrådet.

De ber også folk være påpasselige når de reiser til eller fra hovedstaden for julefeiringen.

– Hvis vi skal lette på tiltakene i januar, må alle som reiser til og fra Oslo, ta ansvar. Jeg vil på det sterkeste anbefale at de som reiser, har minst mulig kontakt for ikke å ta med seg smitte til og fra byen, sier Johansen.

– Hvis vi skal lette på tiltakene i januar, må alle som reiser til og fra Oslo, ta ansvar. Foto: Olav Olsen

To ganger ti gjester

Regjeringen har allerede lagt frem smitterverntiltak for julefeiringen.

– Vi opprettholder regelen om inntil fem gjester, men for to av dagene åpner vi for inntil ti gjester. For eksempel på julaften og nyttårsaften, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun la frem planen.

Dette er det nasjonale anbefalingene. Enkelte kommuner kan ha strengere regler for antall gjester i julen. Oslo er blant dem.

I Oslo kan man maksimalt være ti personer når man møtes. Er du en familie på fem, kan du invitere maksimalt fem gjester.

Stor arbeidsledighet

Den 6. november strammet byrådet kraftig inn på restriksjonene i Oslo etter at koronasmitten økte raskt i byen. Overordnet var budskapet at man skal man unngå situasjoner der smitte kan spres, og at man skal holde seg hjemme så mye som mulig.

Det ble blant annet innført full skjenkestopp. Lekeland, kinoer, treningssentre og lignende tilbud ble stengt. Det ble oppgradert til rødt nivå på videregående skoler. Alle innendørs arrangementer ble forbudt, og det var lov med maks ti personer i privat regi.

Tiltakene i Oslo har gått hardt ut over dem som jobber i de berørte bransjene. Nå er det 34.822 registrert arbeidsledige i Oslo. Dette er tre ganger så mange som før pandemien. Denne statistikken fanger ikke opp frilansere og de som driver enkeltpersonforetak.

– Det er flere som står uten jobb i Oslo enn det er innbyggere i Hamar, sa Rina Mariann Hansen, byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold i Oslo kommune.

Rina Mariann Hansen er bekymret for arbeidsledigheten i Oslo. Foto: Olav Olsen

Rina Mariann Hansen er bekymret for arbeidsledigheten i Oslo. Hun opplyser at det nå er flere personer under 30 år enn vanlig som henvender seg til Nav.

Når restriksjonene en gang i fremtiden blir lempet på, vil skoler og ungdomstilbud bli prioritert først.

Raymond Johansen gjentok frustrasjonen over at regjeringen ikke har gitt ekstra støtte til bedrifter i Oslo, der smitteverntiltakene har vært mest inngripende.

– Pengene finnes. Jeg håper regjeringens prioriteringer endrer seg. Jeg vil fortsette å spørre om penger hver dag. Kanskje tar jeg meg litt fri i romjulen, sier Johansen.

Planlegger massevaksinering

Helsebyråd Robert Steen orienterte på pressekonferansen om at Oslo kommune nå forbereder seg på massevaksinering.

– Vi planlegger for vaksinering tidlig i januar, og vi vil vaksinere omtrent like mange som vi vaksinerer gjennom en ordinær influensasesong.

Han opplyser at Helseetaten har etablert en bred arbeidsgruppe for å lage en plan. Et utkast vil ligge på hans bord før jul og vil ferdigstilles så snart de nasjonale retningslinjene er klare. Steen sier at de som bor på sykehjem, vaksineres først.

– Da starter vi på den etterlengtede veien til normalen hvor vi kan klemme hverandre igjen, sier Steen.

Han opplyste også om at det er god kapasitet på teststasjonene, og at den vil bli opprettholdt gjennom julen.

