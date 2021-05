Ny sommer med veiarbeid og buss-for-tog på Østlandet

Skal du kjøre bil eller ta tog på Østlandet i sommer, bør du beregne god tid. Også denne sommeren blir det veiarbeid og buss-for-tog på flere strekninger.

Også i år blir det arbeider ved flere jernbanestrekninger. Dermed blir det en ny runde med buss-for-tog flere steder. Foto: Krister Sørbø / NTB

NTB-Ole Henrik Tveten

Nå nettopp

Østlandets transportårer skal rustes opp, noe som betyr at dersom du skal kjøre bil eller ta tog på Østlandet i sommer, bør du planlegge reisen og sette av ekstra tid.

Det blir veiarbeid og buss-for-tog på flere strekninger.

Bane Nor oppfordrer alle som skal reise med kollektivtransport i sommer om å være forberedt på at reisen kan ta lenger tid enn det som er normalt. I tillegg kan avgangstidene være annerledes enn når den vanlige rutetabellen gjelder.

Togarbeider

Fra 26. juni til og med 8. august skal det jobbes på jernbanestrekningene Drammen – Asker, Sandvika – Lysaker og Oslo S – Holmlia.

I hele juli vil det være stengt fra Oslo S til Drammen/Spikkestad, og det blir tidvis og stedvis jobbing fra Drammen mot Gulskogen og Sande, og fra Holmlia til Rygge og Mysen/Rakkestad.

I tillegg blir det arbeid mellom Grefsen og Gjøvik fra 9. august til og med 19. august.

De første dagene etter at arbeidene er avsluttet vil togene kjøre med redusert hastighet. Det kan i tillegg komme innstillinger.

Flere avganger og ankomster med buss-for-tog flyttes i år fra Oslo S til Tollbugata, som ligger et par steinkast unna.

T-bane og vei i Oslo

I Oslo stenger Sognsvannsbanen (T-banen) mellom Majorstuen og Sognsvann i perioden 26. juli til og med 30. juli.

I Vålerengtunnelen fortsetter vedlikeholdet, og det ene løpet vil fremdeles være stengt. Det er planlagt at tunnelen åpner for vanlig trafikk på sensommeren.

På Mosseveien i Oslo vil det ene inngående kjørefeltet ved Bekkelaget være stengt over en strekning på cirka 300 meter, som i fjor sommer. Her skal det jobbes med å sikre en støttemur langs veibanen.

Fortsetter arbeidet

Dermed fortsetter arbeidet som må til for å vedlikeholde og fornye veier og bane. Særlig i hovedstadsområdet er det mye trafikk som over tid sliter på infrastrukturen.

– Vi ønsker at folk skal kunne reise raskt, trygt og komfortabelt. Det betyr at vi har en stor jobb å gjøre, både med å vedlikeholde dagens anlegg, samt bygge nytt der det trengs, sier Victor Hansen, direktør for kunde- og trafikkinformasjon i Bane Nor.

Ruter , Vy , Go-Ahead og Flytoget tilbyr alternativ transport der det er stengt for trikk-, T-bane og togtrafikk.