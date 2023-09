Mindre skatt og mer matte - dette er Høyres 100-dagers plan for Oslo

Færre skal få eiendomsskatt og det blir gratis beboerparkering i ytre by. Her er Høyres 39 løfter for de 100 første dagene hvis de vinner valget i Oslo.

Eirik Lae Solberg og Anne Lindboe er klar til å ta over makten i Oslo. De vet hva de vil prioritere først. Vis mer

Publisert: 03.09.2023 07:06

Det er jevnt, men flere målinger den siste tiden har gitt borgerlig flertall i Oslo etter åtte rødgrønne år.

Nå forteller Oslo Høyre-toppene Eirik Lae Solberg og Anne Lindboe hva de vil prioritere aller først, dersom de overtar makten etter valget.